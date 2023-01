Pogba é relacionado para jogo Juventus contra o Monza

O meia francês Paul Pogba, que passou por cirurgia no joelho direito em setembro do ano passado, foi relacionado para o jogo da Juventos contra o Monza no próximo domingo (29), pelo Campeonato Italiano, anunciou neste sábado o técnico do time 'bianconero', Massimiliano Allegri.

"Amanhã, Dusan Vlahovic e Paul Pogba estarão disponíveis", declarou Allegri em entrevista coletiva. "Se eles estão no grupo, significa que podem jogar. É evidente que não têm 60 minutos nas pernas, jogarão 30 no máximo", explicou.

Pogba lesionou o menisco lateral do joelho direito em julho do ano passado e foi operado no início de setembro, o que o tirou da Copa do Mundo do Catar.

Desde seu retorno à Juventus, no início da temporada, o jogador francês ainda não pôde estrear pela equipe devido às lesões.

Já o sérvio Vlahovic também retorna depois de uma pubalgia, da qual estava se recuperando desde outubro.

