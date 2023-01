UE prolonga sanções contra a Rússia por um semestre

A União Europeia (UE) prolongou nesta sexta-feira (27) em seis meses as sanções adotadas contra a Rússia devido à guerra na Ucrânia, ao mesmo tempo que avalia novas medidas contra Moscou, anunciou o Conselho Europeu em um comunicado.

As sanções, originalmente impostas quando a Rússia anexou a Crimeia, em 2014, foram consideravelmente intensificadas depois do início da invasão do restante da ex-república soviética, em fevereiro de 2022.

Desde então, as sanções foram renovadas por períodos de seis meses, nos últimos oito anos.

Alguns países do leste da Europa queriam desta vez uma prorrogação por um ano.

A Comissão Europeia, o Executivo da UE, trabalha atualmente na elaboração de propostas para uma 11ª série de sanções contra a Rússia.

A Ucrânia pediu que o próximo pacote tenha como alvo a indústria de mísseis e o setor de energia nuclear da Rússia.

A UE também está considerando a possibilidade de ampliar as sanções contra Belarus, que atuam como uma plataforma para a campanha militar da Rússia na Ucrânia.

