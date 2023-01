Presidente da Ucrânia afirma que 'indiferença mata junto com o ódio" no Dia da Lembrança do Holocausto

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou nesta sexta-feira (27), Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto que "a indiferença mata junto com o ódio", quase um ano depois do início da invasão russa de seu país.

"Hoje, como sempre, a Ucrânia honra a memória de milhões de vítimas do Holocausto. Sabemos e recordamos que a indiferença mata junto com o ódio", afirmou Zelensky, que é judeu, em um vídeo divulgado nas redes sociais.

