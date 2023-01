Japão decidirá em breve sobre autorização da venda de pílulas abortivas

Pela primeira vez, o Ministério da Saúde do Japão decidirá, em breve, se irá autorizar a venda de pílulas abortivas, após a proposta receber apoio do grupo de especialistas governamentais nesta sexta-feira (27).

Embora o aborto tenha apoio legal no Japão até a 22ª semana, a única opção disponível é a cirurgia. Além disso, o cônjugue, ou o parceiro, deve concordar com o procedimento.

Em dezembro de 2021, a empresa farmacêutica britânica Linepharma pediu às autoridades japonesas que aprovassem sua pílula abortiva, que pode ser utilizada nas primeiras semanas de gravidez.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Medicamentos similares estão sendo aprovados em muitos outros países. Na França, primeiro país a autorizar a pílula abortiva, o comprimido está disponível desde 1988 e, nos Estados Unidos, desde 2000.

A proposta foi analisada por um conselho de especialistas, e eles "não viram qualquer problema em aprová-la", destacou uma fonte do ministério, em conversa com a AFP.

Segundo os portais de notícia japoneses, o medicamento poderá ser prescrito legalmente pelos médicos a partir de março.

Antes, porém, o governo solicitará primeiro uma bateria de opiniões e consultará um conselho de revisão de alto nível, devido "ao grande interesse público que este tema levanta", acrescentou a mesma fonte do ministério.

Os abortos cirúrgicos não estão na cobertura do seguro de saúde pública do Japão e podem custar entre 100.000 e 200.000 ienes (de US$ 800 a US$ 1.500). Os abortos tardios são, às vezes, até mais caros.

Alguns ativistas também pressionam o governo japonês para que melhore o acesso à pílula do dia seguinte, que evita a gravidez.

Por enquanto, esta pílula não pode ser adquirida sem prescrição médica, além de ser o único medicamento que deve ser tomado na frente de um farmacêutico para evitar seu comércio no mercado negro.

hih-kaf/pbt/sag/es/ms/tt

Tags