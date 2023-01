Hondurenho Michael Powery Wood é extraditado para os EUA por narcotráfico

Autoridades de Honduras entregaram, nesta sexta-feira (27), aos Estados Unidos, um hondurenho solicitado por um tribunal federal do Texas devido a acusações de tráfico de drogas, informou a polícia. Trata-se do 36º extraditado desde 2014.

Michael Powery Wood, de 40 anos, foi transportado, com o apoio de uma equipe de segurança, do batalhão onde estava detido há mais de cinco meses até a base militar do aeroporto Toncontín em Tegucigalpa, onde um avião da DEA, a agência antidrogas americana, esperava por ele.

Foi realizada a "entrega formal aos agentes da administração de controle de drogas" dos Estados Unidos, disse em coletiva de imprensa o chefe das Forças Especiais da Polícia Nacional de Honduras, Miguel Pérez, antes da decolagem da aeronave.

O suposto narcotraficante havia sido capturado em 7 de agosto de 2022 em uma das turísticas Islas de la Bahía, no Caribe hondurenho.

"Enfrenta em um tribunal do Distrito Leste do Texas três acusações por conspiração, fabricação, posse e distribuição de cinco quilos ou mais de uma mistura ou substância que contém uma quantidade detectável de cocaína com intenção e conhecimento de que (...) seria importada ilegalmente" para os EUA, explicou Pérez.

Powery Wood é o primeiro extraditado de Honduras aos Estados Unidos por narcotráfico este ano e o número 36 desde 2014, destacou o chefe policial.

O caso de maior impacto foi a extradição em abril do ano passado do ex-presidente hondurenho Juan Orlando Hernández (2014-2022), acusado de enviar da América do Sul aos EUA cerca de 500 toneladas de cocaína, entre 2004 e 2022. O início de seu julgamento em um tribunal federal de Nova York está previsto para 18 de setembro.

