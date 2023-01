Espanyol perde para Almería (3-1) e segue perto da zona de rebaixamento da LaLiga

O Espanyol (14º) perdeu por 3 a 1 em sua visita a um adversário direto na parte inferior da tabela, o Almería (11º), nesta sexta-feira, em jogo da 19ª rodada da LaLiga espanhola.

Graças a esta vitória, o Almería supera agora a equipe catalã na classificação, com dois pontos de vantagem.

Com esse resultado o Espanyol vê sua reação dos últimos jogos ser interrompida e se mantém três pontos acima da zona de rebaixamento, à espera dos demais jogos do fim de semana.

Os gols do Almería nesta sexta-feira foram marcados pelo colombiano Luis Suárez (21), o brasileiro Leo Baptistão (61) e Francisco Portillo (77).

Os 'periquitos' descontaram nos acréscimos (90+3) por meio de Joselu, que marcou assim o seu décimo primeiro gol deste campeonato, que o aproxima na artilharia do campeonato do polonês Robert Lewandowski (Barcelona), que tem 13.

O Barça, líder, joga um dérbi neste sábado, fora de casa contra o Girona (12º).

Já o Real Madrid, segundo colocado a três pontos do primeiro, recebe a Real Sociedad (3ª), no domingo, na partida de maior destaque do fim de semana do futebol espanhol.

-- Jogos da 19ª rodada da LaLiga espanhola:

- Sexta-feira:

Almería - Espanyol 3 - 1

- Sábado:

(10h00) Cádiz - Mallorca

(12h15) Girona - Barcelona

(14h30) Sevilla - Elche

(17h00) Getafe - Betis

- Domingo:

(10h00) Valladolid - Valencia

(12h15) Osasuna - Atlético de Madrid

(14h30) Celta Vigo - Athletic Bilbao

(17h00) Real Madrid - Real Sociedad

- Segunda-feira:

(17h00) Villarreal - Rayo Vallecano

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 44 17 14 2 1 36 6 30

2. Real Madrid 41 17 13 2 2 38 16 22

3. Real Sociedad 38 18 12 2 4 28 18 10

4. Atlético de Madrid 31 18 9 4 5 27 16 11

5. Villarreal 31 18 9 4 5 21 13 8

6. Betis 28 17 8 4 5 19 14 5

7. Osasuna 28 18 8 4 6 18 17 1

8. Athletic Bilbao 26 18 7 5 6 25 19 6

9. Rayo Vallecano 26 18 7 5 6 24 22 2

10. Mallorca 25 18 7 4 7 15 16 -1

11. Almería 22 19 6 4 9 23 29 -6

12. Girona 21 18 5 6 7 26 28 -2

13. Valencia 20 17 5 5 7 25 20 5

14. Espanyol 20 19 4 8 7 23 29 -6

15. Sevilla 18 18 4 6 8 18 26 -8

16. Getafe 17 18 4 5 9 16 25 -9

17. Celta Vigo 17 18 4 5 9 17 29 -12

18. Valladolid 17 18 5 2 11 13 28 -15

19. Cádiz 16 18 3 7 8 12 29 -17

20. Elche 6 18 0 6 12 12 36 -24

