Brasileiros Luisa Stefani e Rafael Matos vencem dupla indiana e conquistam Aberto da Austrália

A dupla brasileira formada por Luisa Stefani e Rafael Matos conquistou nesta sexta-feira o Aberto da Austrália na categoria de duplas mistas ao vencer os indianos Sania Mirza e Rohan Bopanna.

Os brasileiros suaram para vencer o primeiro set no tie-break, mas depois desse obstáculo aceleraram para fechar com parciais de 7-6 (7/2) e 6-2 em uma hora e 27 minutos.

Segundo o Aberto da Austrália, Stefani e Matos são a primeira dupla exclusivamente brasileira a conquistar um título de Grand Slam de duplas mistas.

A partida também marcou a última participação em um Grand Slam de Mirza, de 36 anos, lenda em seu país como a primeira indiana a conquistar um título WTA, a chegar à quarta fase do US Open e a figurar entre as 30 melhores do mundo.

