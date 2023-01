Bélgica desiste de pedir 2 extradições da Itália no caso 'Catargate'

A Justiça da Bélgica suspendeu o pedido de extradição à Itália de duas mulheres vinculadas a um dos principais suspeitos pelo esquema de propina 'Catargate' no Parlamento Europeu - disse nesta sexta-feira (27), à AFP, uma fonte próxima do caso.

Trata-se de Maria Dolores Colleoni e de Silvia Panzeri, respectivamente esposa e filha do ex-eurodeputado italiano Pier Antonio Panzeri, que está detido em Bruxelas e firmou com a Justiça belga um acordo de cooperação judicial.

As duas foram detidas na Itália no âmbito das investigações sobre as denúncias de pagamento de propina em dinheiro vivo para defender os interesses do Catar no Parlamento Europeu. De acordo com as denúncias, o escândalo também envolveria o Marrocos.

Ambas estariam dispostas a ir por vontade própria à Bélgica para serem submetidas a interrogatório.

"Foi comunicado à Itália que a Ordem Europeia de Detenção já não era necessária, na medida em que as duas se comprometeram a se apresentar na Bélgica, se a Justiça desejar tomar seu depoimento", disse a mesma fonte à AFP.

Esta semana, o juiz belga de instrução responsável pela investigação, Michel Claise, viajou para a Itália acompanhado de um magistrado da Procuradoria Geral.

O objetivo da visita era "resolver detalhes sobre o que a Justiça belga espera e o que a Justiça italiana pode oferecer", disse à AFP um porta-voz do Ministério Público.

