Macron reiterou 'apoio da França' ao Brasil em conversa telefônica com Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone, nesta quinta-feira (26), com seu contraparte francês, Emmanuel Macron, que reiterou "o apoio da França" ao Brasil, após o ataque às sedes dos três poderes, em Brasília, por apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Durante nossa conversa, reiterei ao presidente @LulaOficial o apoio da França após os ataques contra a democracia brasileira", tuitou Macron. "Nós reafirmamos nossa determinação de agir pelo clima, pela biodiversidade, por nossas florestas e contra a fome. Vamos superar estes desafios."

Em 8 de janeiro, uma semana após a posse de Lula, milhares de apoiadores de Bolsonaro, contrariados com a sua derrota, invadiram e depredaram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, em Brasília. No rastro destas ações, Lula exonerou vários militares, entre eles o comandante do Exército, Júlio César de Arruda.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por causa da Guiana Francesa, Brasil e França compartilham uma fronteira comum de mais de 700 km.

bpa/sde/gvy/mvv/lb

Tags