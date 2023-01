LeBron e Antetokounmpo vão capitanear equipes do 'All-Star'; Embiid fica de fora dos quintetos

As superestrelas da NBA LeBron James (Lakers) e Giannis Antetokounmpo (Bucks) se enfrentarão pela terceira vez como capitães das equipes do All-Star Game, enquanto o camaronês Joel Embiid (Sixers) foi a grande ausência dos quintetos titulares.

A NBA anunciou nesta quinta-feira os 10 jogadores que iniciarão a partida de exibição no dia 19 de fevereiro na Vivint Arena, em Salt Lake City, casa do Utah Jazz.

As convocações foram resultado dos votos dos torcedores, que tiveram um peso de 50% na eleição, jornalistas (25%) e jogadores (25%).

Aos 38 anos, LeBron James foi o mais votado pelos torcedores do Oeste, por isso será o capitão de uma das equipes, como fez nas cinco edições anteriores do All-Star que usaram esse formato, com cinco triunfos.

'King James', com média de 29,9 pontos e 8,5 rebotes por jogo, obteve sua décima nona convocação para o evento, igualando o recorde do lendário Kareem Abdul-Jabbar, a quem também está perto de superar no ranking de maiores cestinhas de todos os tempos da NBA.

Além do atacante, também iniciarão o jogo pela Conferência Oeste os armadores Stephen Curry (Warriors) e Luka Doncic (Mavericks) e os pivôs Nikola Jokic (Nuggets) e Zion Williamson (Pelicans) , que na última hora ficou com a vaga de Anthony Davis (Lakers).

Williamson, de 22 anos, é um dos jogadores mais espetaculares da liga e tem médias fabulosas de 26 pontos, 7 rebotes e 4,6 assistências, mas nesta temporada ele jogou apenas 29 das 49 partidas pelos Pelicans devido a lesão.

Pelo Leste, Antetokounmpo foi o jogador mais votado e vai capitanear um time pela terceira vez após as edições de 2019 e 2020, em que foi derrotado pelo Team LeBron.

Os outros jogadores desta conferência que começarão como titulares são o armador Kyrie Irving (Nets), o ala-armador Donovan Mitchell (Cavaliers) e os alas Jayson Tatum (Celtics) e Kevin Durant (Nets).

O pivô camaronês Joel Embiid, que tem média de 33,4 pontos por jogo (o segundo melhor do campeonato) e 9,8 rebotes, ficou de fora do time titular, já que Antetokounmpo, Tatum e Durant preencheram as vagas destinadas aos grandes do Leste.

Outras estrelas da liga como Ja Morant (Grizzlies), Damian Lillard (Blazers), James Harden (Sixers) ou o próprio Anthony Davis terão que esperar para serem escolhidos como reservas nas votações dos treinadores.

Pela primeira vez, a escolha das equipes pelos dois capitães acontecerá pouco antes do início do jogo em Salt Lake City.

