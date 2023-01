Jihadista uzbeque autor de massacre em NY em 2017 é declarado culpado

Sayfullo Saipov, um uzbeque radicalizado que matou oito pessoas ao atropelá-las com um veículo em Nova York em 2017, em nome do grupo Estado Islâmico, foi considerado culpado nesta quinta-feira (26) pelo júri popular em um tribunal federal de Manhattan, e pode pegar a pena de morte.

O homem de 34 anos, cujo julgamento começou em 9 de janeiro, foi declarado culpado de 28 acusações, entre elas oito "por assassinato com motivação de se juntar ao Estado Islâmico", "passíveis de pena de morte ou prisão perpétua", disse a promotoria de Manhattan.

No dia de Halloween de 2017, Sayfullo Saipov lançou o veículo que dirigia contra as pessoas que estavam na ciclovia que passa ao longo das margens do rio Hudson, no sul de Manhattan, deixando pelo caminho vários feridos e oito mortos, entre eles cinco argentinos e um belga.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Este foi o atentado mais letal em Nova York desde o de 11 de setembro de 2001.

Este processo é o primeiro a nível federal da Presidência de Joe Biden em que há possibilidade de uma pena de morte, depois que o democrata prometeu abolir a pena capital em nível federal.

Segundo a corte de Manhattan, as discussões para definir a sentença vão começar em 6 de fevereiro diante do mesmo júri de 12 pessoas, que deverão decidir por unanimidade se quiserem condenar Saipov à pena de morte.

A pena capital foi abolida no estado de Nova York, mas pode ser realizada se for um julgamento no âmbito federal. Não obstante, a última execução neste estado progressista ocorreu há muitas décadas.

arb/ube/af/dl/rpr/am

Tags