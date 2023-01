Crescimento de 2,1% na economia em 2022 não afasta risco de recessão nos EUA

A economia dos Estados Unidos encerrou 2022 com um crescimento de 2,1%, sustentada pelo consumo da população apesar da queda do poder aquisitivo em um contexto de inflação, e agora a dúvida é se a maior potência mundial entrará em recessão em 2023.

Os dados oficiais divulgados na terça-feira (24) mostraram que o Produto Interno Bruto (PIB) se expandiu 2,1% em 2022, na comparação com o ano anterior.

Em 2021, de acordo com o Departamento do Comércio, o país teve a maior expansão econômica anual desde 1984, chegando a 5,9%. Não se pode negligenciar um efeito estatístico neste caso, já que a base de comparação foi o ano de 2020, quando a pandemia da covid-19 provocou a maior retração do PIB desde 1946 (-3,5%) e dois meses de recessão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No quarto trimestre do ano passado, a economia americana cresceu 2,9% na projeção anual, medida utilizada nos Estados Unidos que projeta o crescimento para 12 meses com base nas condições vigentes no momento da medição.

Em outros países, compara-se apenas o crescimento trimestre sobre trimestre, com dados dessazonalizados. Se essa fórmula fosse aplicada, a expansão seria de 0,7%.

O PIB teve um desempenho melhor do que o esperado, resumiu Rubeela Farooqi, economista-chefe da HFE.

O PIB dos Estados Unidos já havia se recuperado na projeção anual no terceiro trimestre (3,2%), após dois trimestres de retração.

Embora, tecnicamente, alguns considerem dois trimestres de declínio como uma recessão, muitos, do governo a diferentes economistas, também levam em consideração a solidez do mercado de trabalho, entre outros fatores, afirmando que não houve recessão nos Estados Unidos no ano passado.

Motor do crescimento dos Estados Unidos, o consumo se manteve sólido no final de 2022, apesar dos aumentos das taxas de juros decididos pelo Federal Reserve (Fed, Banco Central americano) para tentar esfriar a economia e aliviar a pressão inflacionária. Elevar as taxas significa encarecer o crédito e, portanto, o consumo e o investimento.

Embora tenha havido consumo, "no final do quarto trimestre" de 2022 "vimos fragilidades no nível econômico", disse à AFP o economista-chefe da EY Parthenon, Gregory Daco, citando, em particular, as vendas no varejo e a produção industrial.

Além disso, "o mercado de trabalho, relativamente sólido, está enfraquecendo", acrescentou.

Os consumidores sentem a erosão de seu poder de compra pela inflação e pelo aumento do custo do crédito.

Mas, mesmo com o crédito mais caro, os pedidos de bens duráveis - que incluem grandes compras de empresas - subiram sensivelmente em dezembro (5,6%), em relação a novembro.

E o fenômeno da dificuldade de contratação persiste nas empresas em geral, ainda que alguns setores - como o de tecnologia, que incorporou pessoal maciçamente durante a pandemia - tenham demitido milhares de pessoas nas últimas semanas.

O espectro de uma recessão em 2023 é evocado por muitos, que se perguntam se a economia vai se expandir, ou não.

"A economia dos EUA vai sofrer uma leve recessão em 2023, impulsionada pela política monetária restritiva do Fed", antecipa Ryan Sweet, economista-chefe da Oxford Economics, em uma nota de análise, na qual prevê uma contração no segundo trimestre.

"No momento, os indicadores econômicos indicam mais uma recessão, que teria começado a se delinear no início do ano, já em dezembro-janeiro" e, talvez, com a destruição de postos de trabalho desde janeiro, observa Daco.

Daco reconhece que o fator particular e único deste ciclo talvez recessivo é a força do mercado de trabalho, com desemprego em 3,5%, um mínimo histórico.

"É o elemento-chave que sustenta o consumo (...), pilar da economia americana", acrescentou.

Com esses dados, muitos economistas acreditam que o crescimento vai continuar.

"O principal escudo que todos mencionam é o mercado de trabalho", o qual, somado às economias acumuladas durante a pandemia - quando os gastos baixaram e houve milhões de dólares em ajuda federal para as famílias -, permite que os americanos continuem consumindo, destacou Matt Colyar, economista da Moody's.

bys-jul/clc/mr/yow/tt/mvv

Tags