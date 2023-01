Comunicado do Business Wire :Wemade Co., Ltd.

O exitoso MMORPG para dispositivos móveis da Wemade, MIR4, lançou hoje (26 de janeiro) um novo campo de batalha, intitulado "Área do Campo de Neve".

Novo campo de batalha "Área do Campo de Neve" do MIR4 é aberto (crédito: Wemade)

A Área do Campo de Neve é dividida em cinco partes: Campo de Gelo do Dragão Noveno, Palácio de Gelo do Dragão Noveno, Labirinto do Dragão Noveno, Vale Oculto do Sagitário e Templo do Sagitário. Os jogadores podem concluir novas missões na Área do Campo de Neve e começar novas aventuras para encontrar a princesa perdida Cheonpa.

O nível máximo de Personagem foi aumentado para 180. O nível máximo de Constituição também foi aumentado para 19 e de Força interior para 18. Ao atingir o nível 180, os personagens poderão obter um "Level Reward Coffer" que contém "Caixa de Invocação de Pedaço Místico", "Pedra de Aprimoramento do Dragão Divino Épica" e muito mais, bem como uma "Legendary Blue Dragon Statue".

O primeiro Espírito do líder do grupo - Raryo, o Pequeno Dragão Branco - também foi adicionado. Os efeitos do espírito são aplicados a todos os membros do grupo próximos quando um personagem que este espírito invocou se torna o líder do grupo.

O Espírito Lendário da Água aumenta o Dano de Ataque (ATK DMG) dos membros do grupo e reduz o Dano (DMG) recebido de monstros chefes. Também pode aumentar o Aumento de EXP de Caça, Aumento de Poder Antidemônio, Chance de Drop de Item e muito mais.

Da minha batalha à nossa guerra! Mais informações sobre o MIR4 no seu site oficial.

