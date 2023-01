Canadá enviará à Ucrânia quatro tanques prontos para o combate

O Canadá anunciou, nesta quinta-feira (26), que vai se unir a Estados Unidos, Alemanha e outros países no fornecimento à Ucrânia de tanques pesados para combater as forças russas, com o envio de quatro Leopard completamente operacionais.

"Estes quatro tanques estão prontos para o combate e serão enviados nas próximas semanas", disse, durante coletiva de imprensa, a ministra da Defesa, Anita Anand, acrescentando que a quantidade de tanques fornecidos pelo Canadá poderia aumentar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

tib/dw/tjj/db/yow/mvv

Tags