Union Berlin derrota Werder Bremen e é vice-líder da Bundesliga; Leverkusen vence mais uma

O Union Berlin continua surpreendendo e já é segundo colocado da Bundesliga após vencer o Werder Bremen por 2 a 1, numa 17ª rodada do campeonato alemão em que o reanimado Bayer Leverkusen comandado por Xabi Alonso conquistou a quinta vitória consecutiva, por 2 a 0 sobre o Bochum (16º).

Depois de chegar a Leverkusen em outubro para iniciar sua primeira experiência como técnico de um clube de elite, Alonso conseguiu tirar o time da zona perigosa da tabela e o colocou na oitava colocação, com 24 pontos, pronto para brigar pela classificação para alguma competição europeia.

O burquinense Edmond Tapsoba abriu o placar de pênalti no início da partida (8') e o tcheco Adam Hlozek fechou no segundo tempo (53').

"O time está mais equilibrado e mais seguro atrás. Aos poucos vamos ganhando confiança, principalmente quando saímos na frente no placar, mas ainda hoje perdemos chances de matar o jogo", analisou o veterano meio-campista Rob Andrich.

Na luta pelo título, o Hertha Berlim virou em sua visita ao Werder Bremen (11º) e somou os três pontos que o colocam no segundo lugar da tabela com 33 pontos, três atrás do líder Bayern de Munique.

Amos Peper abriu para o Werder aos 13 minutos mas Janil Haberer empatou pouco depois (17) e Kevin Behrens virou no início do segundo tempo (46).

Mais cedo quem também venceu de virada foi o Borussia Dortmund, por 2 a 1, com um gol nos acréscimos do americano Giovanni Reyna (90+3) em sua visita ao Mainz (12º).

O início do jogo foi frenético com o sul-coreano Lee Jae-sung abrindo o placar para os donos da casa logo aos 2 minutos e Julian Ryerson empatando 2 minutos depois.

"Acho que são as vitórias mais fortes em emoção", comemorou o meio-campista Julian Brandt em entrevista à Sky.

Com seis pontos conquistados desde o volta da Bundesliga após a pausa de inverno, o Dortmund reduziu em cinco pontos a desvantagem em relação ao Bayern Munique, depois de os bávaros terem apenas empatado, contra o Leipzig primeiro e na terça-feira diante do Colonia, com um gol nos últimos instantes de Josué Kimmich.

O Leipzig é o segundo, a quatro pontos atrás do Bayern.

Apesar da vitória que lhe valeu uma terceira colocação provisória, o Dortmund acabou sendo superado na classificação não só pelo Union Berlin, como também pelo Eintracht Frankfurt, que num duelo entre duas equipes que lutam por uma posição no 'pódio', empatou em 1 a 1 em casa com o Freiburg (6º).

"Acho que fomos um pouco melhores e merecemos a vitória, mas também podemos ficar satisfeitos com o empate", admitiu o centroavante do Freiburg, Lucas Höler.

As três equipes têm 31 pontos, cinco atrás do Bayern, o que faz projetar um segundo turno muito emocionante na Bundesliga.

Na parte inferior da tabela, o Augsburg (14º) escapou provisoriamente da zona de rebaixamento ao vencer o Borussia Mönchengladbach (9º) por 1 a 0.

--- Jogos da 17ª rodada do campeonato alemão e classificação:

- Terça-feira:

Schalke 04 - RB Leipzig 1 - 6

Hertha Berlim - Wolfsburg 0 - 5

Bayern de Munique - Colonia 1 - 1

Hoffenheim - Stuttgart 2 - 2

- Quarta-feira:

Maguncia - Borussia Dortmund 1 - 2

Augsburgo - B. Mönchengladbach 1 - 0

Werder Bremen - FC Unión Berlín 1 - 2

Friburgo - Eintracht Fráncfort 1 - 1

Bayer Leverkusen - Bochum 2 - 0

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Bayern de Munique 36 17 10 6 1 51 15 36

2. FC Union Berlin 33 17 10 3 4 29 22 7

3. RB Leipzig 32 17 9 5 3 37 23 14

4. Eintracht Frankfurt 31 17 9 4 4 36 25 11

5. Borussia Dortmund 31 17 10 1 6 31 25 6

6. Freiburg 31 17 9 4 4 26 24 2

7. Wolfsburg 29 17 8 5 4 35 20 15

8. Bayer Leverkusen 24 17 7 3 7 30 28 2

9. B. Mönchengladbach 22 17 6 4 7 30 28 2

10. Colonia 21 17 5 6 6 29 31 -2

11. Werder Bremen 21 17 6 3 8 27 36 -9

12. Mainz 20 17 5 5 7 21 27 -6

13. Hoffenheim 19 17 5 4 8 25 27 -2

14. Augsburg 18 17 5 3 9 22 30 -8

15. Stuttgart 16 17 3 7 7 21 30 -9

16. Bochum 16 17 5 1 11 17 39 -22

17. Hertha Berlim 14 17 3 5 9 20 30 -10

18. Schalke 04 9 17 2 3 12 14 41 -27

