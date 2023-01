Suspeito de massacre em fazenda na Califórnia comparecerá a tribunal

O suspeito de matar sete de seus colegas trabalhadores rurais e ferir outro na Califórnia deve comparecer ao tribunal nesta quarta-feira (25) para enfrentar várias acusações de homicídio.

Chunli Zhao, 67, foi preso na segunda-feira em Half Moon Bay, uma comunidade ao sul de San Francisco, logo após dois ataques a fazendas próximas.

Cinco homens e duas mulheres, todos de origem asiática ou latina, foram mortos nos ataques.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A xerife do condado de San Mateo, Christina Corpus, disse na terça-feira que o suspeito parecia conhecer suas vítimas.

"Todas as indicações apontam para um caso de violência no local de trabalho", afirmou Corpus.

Espera-se que Zhao responda por sete acusações de homicídio e uma por tentativa de homicídio, segundo um porta-voz do promotor distrital do condado de San Mateo. As acusações serão agravadas por porte de arma de fogo.

Zhao e sua esposa moravam nas instalações da fazenda Mountain Mushroom Farms, onde ocorreu o primeiro ataque.

O capitão Eamonn Allen informou na terça-feira que o escritório da xerife trabalhava para fornecer apoio à esposa do suspeito.

"Eles moravam juntos na propriedade, então há grande preocupação de retaliação ou reação contra ela", disse Allen ao jornal San Jose Mercury.

O San Francisco Chronicle informou na terça-feira que um ex-colega de trabalho recebeu uma ordem de restrição contra Zhao pelo tribunal por comportamento violento.

"Zhao me disse: 'Hoje vou matar você'", escreveu Jingjiu Wang em 2013, quando os dois trabalhavam juntos em um restaurante em San Jose.

"Então ele pegou um travesseiro e começou a cobrir meu rosto e me sufocar", completou.

Os ataques em Half Moon Bay aconteceram menos de 48 horas depois de um tiroteio no sábado em Monterey Park, a poucos quilômetros do centro de Los Angeles, no qual um homem asiático matou 11 pessoas em um estúdio de dança.

O homem de 72 anos, identificado como Huu Can Tran, suicidou-se horas depois, quando a polícia se aproximou de sua caminhonete.

Acredita-se que ambos os agressores tenham usado armas semiautomáticas.

Os dois episódios deixaram a grande comunidade asiático-americana da Califórnia perplexa, enquanto procuram entender as motivações por trás dos ataques.

Também reacenderam a indignação pública sobre a postura negligente sobre o controle de armas nos Estados Unidos. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, criticou os legisladores federais por não abordarem o problema.

"O que diabos há de errado conosco, que permitimos essas armas de guerra e pentes de alta capacidade nas ruas e calçadas?", questionou Newson na terça-feira em Half Moon Bay.

"Só nos Estados Unidos. Número um em posse de armas. Número um em mortes por armas. Não é tão complicado", acrescentou.

hg/pr/ad/am/ic

Tags