Meta vai permitir volta de Donald Trump a Facebook e Instagram

A Meta anunciou nesta quarta-feira, 25, que irá "encerrar a suspensão" das contas no Facebook e Instagram de Donald Trump, dois anos depois de o ex-presidente americano ter sido banido das plataformas após a invasão do Capitólio.

"O público precisa ouvir o que os políticos estão dizendo para tomar decisões", disse Nick Clegg, chefe de assuntos internacionais da Meta.

Na semana passada, Trump pediu ao Facebook que reativasse sua conta na rede social. Assessores do ex-presidente escreveram uma carta direcionada à empresa, sob o argumento que Trump será o principal candidato à indicação republicana para as eleições presidenciais de 2024 justifica o fim da proibição.

O Facebook baniu Trump da rede social em 7 de janeiro de 2021, um dia após a invasão de apoiadores do ex-presidente ao Capitólio, em Washington. Um comitê especial do Congresso americano recomendou em dezembro passado que Trump seja processado por seu papel nos incidentes de violência no Capitólio.

A conta de Trump no Twitter, que tem 88 milhões de seguidores, também foi bloqueada após a invasão, fazendo com que o ex-presidente, 76, passasse a se comunicar com seus apoiadores por meio de sua própria plataforma, Truth Social, onde ele conta com menos de 5 milhões de seguidores.

