Forças russas afirmam ter avançado em Bakhmut, leste da Ucrânia

As tropas russas confirmaram nesta quarta-feira (25) que avançaram em Bakhmut, epicentro do conflito no leste da Ucrânia, e um responsável pela ocupação russa relatou combates em vários bairros da cidade.

"As hostilidades, muito difíceis, continuam" em Bakhmut, disse Denis Pushilin, chefe da ocupação russa na região de Donetsk, citado por agências de notícias russas.

"Há combates agora em áreas da periferia e em bairros que estiveram recentemente nas mãos do inimigo", acrescentou.

Segundo ele, as tropas russas, e em particular os mercenários do grupo paramilitar Wagner, "estão avançando".

Bakhmut, que tinha cerca de 70.000 habitantes antes do conflito, sofreu diversos ataques das tropas russas desde o verão passado, sem que tivessem conseguido romper as defesas ucranianas.

A cidade está em grande parte destruída e os especialistas duvidam de sua relevância estratégica. A batalha por Bakhmut significou grandes perdas para ambos os lados nos últimos meses.

Segundo Pushilin, a tomada da cidade vizinha de Soledar, reivindicada pela Rússia em meados do mês, desempenhou um "papel fundamental" nos atuais avanços em Bakhmut.

A captura dessa pequena cidade "permitiu bloquear as rotas de abastecimento do inimigo e, em parte, tomar algumas áreas sob controle operacional" de onde os ucranianos atingiam as forças russas, acrescentou o responsável.

O chefe do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, disse na terça-feira que "o objetivo da captura de Bakhmut é destruir o Exército ucraniano nos arredores da cidade e impedir qualquer ação ofensiva em todas as direções".

O Estado-Maior ucraniano confirmou na quarta-feira que os russos estão atacando Bakhmut e seus arredores.

De acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), com sede nos Estados Unidos, "as forças russas obtiveram avanços territoriais marginais em Bakhmut" e também estão lutando em Vugledar, mais ao sul.

