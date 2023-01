Comunicado do Business Wire :MSCI

Como parte de seu compromisso de melhorar a experiência do cliente através de tecnologia e inovação implacável, a MSCI Inc. (NYSE: MSCI) anunciou hoje uma aliança estratégica com o Google Cloud para construir uma plataforma de aquisição e desenvolvimento de dados de investimento nativa de nuvem, destinada a fornecer dados, percepções e soluções para capacitar uma melhor e mais rápida tomada de decisão de investimento.

Construída nativamente no Google Cloud, a plataforma de dados de investimento irá ajudar a MSCI a criar soluções concebidas para atender melhor seus clientes, incluindo gestores de ativos, proprietários de ativos, bancos, empresas, seguradoras e gestores de patrimônio. O uso da MSCI de tecnologias de inteligência artificial (IA) e processamento de linguagem natural (NLP) do Google Cloud, além de análises avançadas, como BigQuery, VertexAI e Document AI, visa ajudar a MSCI a adquirir, ingerir e processar dados estruturados e não estruturados em escala e com mais rapidez do que nunca. Com dados consistentes, a MSCI pode inovar com mais facilidade seu conjunto de soluções e obter percepções rapidamente.

Além disto, o Google Cloud irá fornecer à MSCI ferramentas de análise geoespacial, como Earth Engine e BigQuery Geospatial, para ajudar a quantificar as métricas de risco climático físico e de transição em títulos, geografias e mercados. A integração de dados geoespaciais em produtos e soluções da MSCI foi criada para permitir que os investidores modelem riscos climáticos por localização com mais precisão e eficiência, levando a análises, previsões e tomadas de decisão com mais informação.

"O setor de investimentos vem experimentando um crescimento exponencial de dados. No mundo em rápida evolução de hoje, os investidores exigem a capacidade de analisar fontes de dados novas e alternativas para se manterem competitivos e informados, avaliar desafios e oportunidades de investimento em evolução, separar o ruído e melhorar a eficiência operacional", disse Henry Fernández, Presidente e Diretor Executivo da MSCI.

"Esta aliança irá fortalecer as soluções de classe mundial da MSCI, ajudando nossos clientes a transformar dados com rapidez em percepções relevantes e acionáveis em classes de ativos e problemas, como risco climático. O Google Cloud compartilha a busca da MSCI para aperfeiçoar a medição e padronização de dados, e estamos na expectativa de trabalhar com eles, ao mesmo tempo em que continuamos ajudando a resolver os desafios cruciais dos investidores", acrescentou.

"O Google Cloud tem uma estratégia exclusiva para ajudar os clientes a obter informações de seus dados. Permitimos que os clientes analisem dados estruturados e não estruturados em um sistema e unifiquem lagos de dados, armazéns de dados e aprendizagem automática em uma única plataforma", disse Thomas Kurian, Diretor Executivo da Google Cloud."Nossa cooperação com a MSCI irá permitir que crie uma plataforma de dados inteligente e nativa de nuvem e que melhore a forma como seus clientes podem tomar decisões de investimento."

"Temos o prazer de unir forças com o Google Cloud para criar a melhor plataforma de dados de investimento baseada em IA e NLP que irá ajudar nossa equipe de pesquisa a acelerar sua capacidade de criar produtos analíticos que impulsionam os mercados financeiros", disse Jigar Thakkar, Diretor de Tecnologia da MSCI. "Combinado com nosso conjunto mais amplo de iniciativas de tecnologia, isto marca mais um passo rumo à nossa missão de ajudar nossos clientes a alinhar seus portfólios com seus objetivos de investimento mediante dados relevantes e tecnologia avançada."

Sobre a MSCI

A MSCI é líder no fornecimento de ferramentas e serviços de suporte a decisões cruciais para a comunidade mundial de investimentos. Com mais de 50 anos de experiência em pesquisa, dados e tecnologia, podemos tomar melhores decisões de investimento ao permitir que clientes entendam e analisem os principais aspectos de risco e retorno bem como elaborem com confiança portfólios mais efetivos. Criamos soluções aprimoradas de pesquisa com liderança no setor, as quais os clientes usam para obter percepções e aperfeiçoar a transparência ao longo do processo de investimento. Para saber mais, acesse www.msci.com.

Sobre o Google Cloud

O Google Cloud acelera a capacidade de todas as organizações de transformar seus negócios digitalmente. Oferecemos soluções para empresas que utilizam a tecnologia de ponta do Google, tudo na nuvem mais limpa do setor. Clientes em mais de 200 países e territórios usam o Google Cloud como sua parceria de confiança para permitir o crescimento e solucionar seus problemas comerciais mais críticos.

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. Declarações prospectivas se referem a eventos ou desempenho futuro e envolvem riscos que podem fazer com que os resultados ou desempenho reais sejam materialmente diferentes, sendo que você não deve depositar confiança indevida neles. Os riscos que podem afetar os resultados ou o desempenho estão no Relatório Anual da MSCI no Formulário 10-K para o ano fiscal mais recente concluído em 31 de dezembro, apresentado à SEC. A MSCI não se compromete a atualizar quaisquer declarações prospectivas. Nenhuma informação aqui contida constitui conselho de investimento ou deve ser considerada como tal. A MSCI não concede nenhum direito ou licença para usar seus produtos ou serviços sem uma licença apropriada. A MSCI NÃO OFERECE NENHUMA GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDADE, ADEQUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO OU OUTRO REFERENTE ÀS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS E SE ISENTA DE TODA RESPONSABILIDADE ATÉ O LIMITE MÁXIMO PERMITIDO POR LEI.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230125005311/pt/

Contato

Consultas de Mídia

MSCI: [email protected] Google Cloud: [email protected]

