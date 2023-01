Comunicado do Business Wire :Dar Al-Handasah

No último 16 de janeiro, a Dar Al-Handasah Consultants ("Dar") inaugurou seu novo escritório na Polônia - na rua Aleje Jerozolimskie 142 B 02-305, Varsóvia. A mudança ocorre depois que a empresa iniciou suas atividades de design como principal engenheira civil do novo Aeroporto Centralny Port Komunikacyjny (CPK) da Polônia.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230124005926/pt/

[Right to left] Dar Regional Director of Operations Danny Aoun, Dar Chairman and CEO Talal Shair, HE the Lebanese Ambassador to Poland Reina Charbel, CEO of CPK Mikolaj Wild, and Director of Aviation at CPK Piotr Kasprzyk. (Photo: AETOSWire)

A cerimônia de abertura contou com a presença do presidente e CEO da Dar, Talal Shair, do diretor regional de Operações, Danny Aoun, e de uma equipe formada pelos principais diretores e especialistas do setor da empresa. Os convidados de honra na cerimônia incluíram o CEO do CPK, Mikolaj Wild, o diretor de Aviação do CPK, Piotr Kasprzyk, um representante das companhias aéreas nacionais polonesas, a embaixadora libanesa na Polônia, Reina Charbel, bem como as principais partes interessadas, funcionários e subconsultores da indústria de aviação da Polônia.

O presidente e CEO da Dar, Talal Shair, disse: "Mesmo como um dos principais consultores de design de aviação do mundo e, com nossa vasta experiência em aeroportos, fomos cativados pela pura visão e ambição deste novo aeroporto. E isso tornou uma honra ainda maior quando nossa empresa foi nomeada a principal engenheira civil. Estamos aqui hoje para cumprir todas as nossas promessas e muito mais, aproveitando nossa excelência técnica e recursos em consultoria para ajudar a oferecer um aeroporto altamente sustentável, preparado para o futuro e resiliente, capaz de reforçar as conexões na Europa e posicionar a Polônia como um centro continental".

O diretor regional de Operações, Danny Aoun, enfatizou o compromisso de longo prazo da Dar com a Polônia, acrescentando: "Vamos estabelecer uma equipe local de especialistas com a intenção de adaptar a considerável experiência e as credenciais internacionais de nossa empresa para apoiar projetos na Polônia e na Europa, gerando ainda mais impacto e valor para as comunidades em todo o país".

Sobre a Dar:

A Dar é uma das principais consultorias do mundo, fornecendo serviços de design, planejamento, engenharia e gerenciamento de projetos para uma grande variedade de setores do mercado, incluindo edifícios e cidades, transporte e infraestrutura civil, água e meio ambiente. A Dar também é membro fundadora do Dar Group, um grupo internacional de design, engenharia e consultoria com diversos prêmios e alcance mundial. Em 2022, o Dar Group ficou em primeiro lugar entre as empresas de design no mercado de aeroportos, bem como em 10o entre as empresas de design em geral, terceiro em Edifícios e sexto em Transporte (Engineering News-Record).

www.dar.com

* Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230124005926/pt/

Contato

Escritório da Polônia: Sonia Rutkowska (+48) 699891333 [email protected]

Internacional: Haya Yahya 009611790002 [email protected]

