Alemanha evitará recessão em 2023, prevê governo

A Alemanha evitará a recessão este ano, segundo as previsões do governo anunciadas nesta quarta-feira (25), depois que a maior economia da Europa resistiu às consequências da guerra na Ucrânia melhor do que o esperado.

Segundo as últimas previsões do Ministério da Economia, a Alemanha crescerá 0,2% em 2023.

No final do ano passado, o governo ainda previa uma contração de 0,4% do Produto Interno Bruto, em um contexto de alta dos preços da energia para o setor industrial e de queda do poder aquisitivo.

Muitos institutos econômicos e especialistas também previram uma queda na riqueza em 2023. Nas últimas semanas, porém, revisaram suas previsões para cima.

A Alemanha "resistiu", afirmou o Ministério da Economia, destacando a "resiliência" da atividade ante a crise energética.

O ministério destacou, em particular, os esforços dos consumidores para economizar energia, depois que a Rússia cortou, progressivamente, seu fornecimento de gás em 2022.

Na semana passada, o chanceler Olaf Scholz disse estar "convencido" de que o país não entrará em recessão.

Os preços da energia caíram nos últimos meses, graças a um inverno ameno na Europa e aos esforços da Alemanha para aumentar sua oferta de gás natural liquefeito.

