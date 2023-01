Zona do euro volta a crescer após seis meses de contração

A economia da zona do euro cresceu em janeiro pela primeira vez em seis meses, de acordo com o índice PMI, aumentando as expectativas de que a Europa evitará cair em recessão no inverno.

O índice S&P Global Flash Eurozone subiu para 50,2, depois de marcar 49,3 em dezembro, numa escala em que mais de 50 pontos implica que houve crescimento.

A economia europeia resiste ao embate das consequências negativas da guerra na Ucrânia e desde novembro a escalada da inflação desacelerou, com uma melhoria da situação das cadeias de abastecimento e a recente abertura da economia chinesa.

"As chances de ver a zona do euro emergir da recessão parecem estar se formando, com os últimos dados instantâneos do PMI mostrando uma estabilização da economia da região em janeiro", disse Chris Williamson, economista-chefe da S&P Global.

