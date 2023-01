Comunicado do Business Wire :Forescout Technologies Inc.

Forescout Technologies Inc., líder mundial em conformidade e segurança cibernética para todos os dispositivos conectados, anunciou hoje que Barry Mainz irá ingressar na empresa como diretor executivo, com efeito imediato.

Barry Mainz traz mais de 25 anos de experiência em liderança executiva em empresas de software de infraestrutura e segurança cibernética. Mainz atuou como diretor executivo e membro do Conselho Administrativo da MobileIron, e liderou também a Wind River Systems, uma divisão da Intel, como presidente durante importantes anos de crescimento. Além disto, Mainz ocupou funções de liderança, bem como cargos de consultoria e diretoria em empresas privadas e públicas, como Mercury Interactive, Makara (adquirida pela Red Hat, Inc.) e Sun Microsystems.

"Barry tem trabalhado com Wael, nosso conselheiro e comigo nos últimos meses enquanto nos preparamos para executar nosso próximo estágio de crescimento. Barry é um líder apaixonado e inspirador que agrega valor ao cliente, forma grandes equipes e impulsiona a disciplina e o rigor operacional", disse Greg Clark, presidente do conselho da Forescout e ex-diretor executivo das empresas de segurança cibernética BlueCoat e Symantec. "Sua experiência em empresas e inovadoras e escalonadas o torna um líder ideal para levar a empresa ao próximo nível. Barry completa uma equipe fantástica na Forescout e estará construindo nossa base com solidez. Estamos satisfeitos com os resultados da jornada da Forescout até o momento e empolgados com o novo valor que a Forescout está levando a nossos clientes mediante nossas aquisições, bem como nosso desenvolvimento orgânico."

Bryan Taylor, chefe da equipe de investimento em tecnologia da Advent e sócio-gerente em Palo Alto, acrescentou: "Estamos entusiasmados com a nomeação de Barry como diretor executivo, pois ele traz uma riqueza de experiência e especialização para a função, bem como confiantes de que, sob sua liderança, a empresa continuará prosperando e alcançando um sucesso ainda maior. Também queremos agradecer a Wael Mohamed por sua liderança e sua contribuição significativa para a Forescout."

"Estou muito animado com o trabalho que fizemos para planejar o próximo horizonte da Forescout e empolgado em fazer parceria com nosso conselho, nossa forte equipe administrativa e funcionários, enquanto executamos nossos planos", disse Barry Mainz, diretor executivo da Forescout. "Trabalhar em conjunto com Greg e nosso conselho nos últimos meses me dá muita confiança de que estamos na estratégia correta e que iremos agregar imenso valor a nossos clientes."

Sobre a Forescout

A Forescout Technologies, Inc. oferece conformidade e segurança cibernética para todos os dispositivos conectados, incluindo ambientes de TI, IoT, OT, IoMT e nuvem. A plataforma Forescout fornece visibilidade completa de ativos, conformidade contínua, segmentação de rede e uma sólida base para Zero Trust. Durante mais de 20 anos, organizações da Fortune 100 e agências governamentais confiaram na Forescout com o fim de proporcionar segurança cibernética automatizada em escala. A Forescout equipa os clientes com inteligência baseada em dados para detectar riscos com precisão e remediar com rapidez ameaças cibernéticas sem interromper ativos cruciais de negócios. www.forescout.com

Gerenciando o risco cibernético em conjunto.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contato

Emily Alfano Gerente de Relações Públicas [email protected]

