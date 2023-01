Comunicado do Business Wire :CYGNVS Inc.

CYGNVS Inc. emergiu hoje da discrição com o suporte de US$ 55 milhões em financiamento da série A e revelou sua plataforma pioneira de crise cibernética orientada e desenvolvida especificamente para capacitar organizações a permanecerem Conectadas, Confiáveis, no Controle e Compatível enquanto se preparam e respondem a qualquer crise cibernética.

"Não importa quanto seja gasto em segurança cibernética, as crises cibernéticas são inevitáveis e todas as organizações do mundo precisam se preparar e planejar para esta eventualidade", disse Marc Goodman, consultor mundial de segurança e autor do best-seller "Crimes Futuros" do The New York Times. "A resposta bem-sucedida é surpreendentemente complexa, e a maioria das vítimas falha, pois tenta improvisar sua resposta naquele momento. Estar preparado e ter um plano praticado é crucial para a resiliência cibernética de qualquer organização."

Quando ocorre uma crise cibernética, a preparação e a prática podem fazer uma grande diferença. De dados no Relatório 'O Custo da Violação de Dados' de 2022, as organizações mais bem preparadas e praticadas poupam em média US$ 1,38 milhão em custos diretos.

A CYGNVS (um acrônimo de CYber GuidaNce Virtual Space) capacita as organizações a reduzir seus riscos antes de uma crise cibernética através da preparação e prática e, a seguir, diminuir o custo e o impacto de uma crise cibernética com uma resposta acelerada e orientada.

Parceria com Seguros

Assim como o setor de seguros ajudou a impulsionar a adoção de sistemas de sprinklers prediais, o que reduziu bastante o risco de incêndio, o setor de seguros cibernéticos possui profunda experiência na preparação e resposta a crises cibernéticas.

A CYGNVS fez parceria com a AIG, líder mundial no fornecimentos de seguros cibernéticos. Após responder a milhares de violações cibernéticas, a AIG identificou vários desafios críticos para otimizar a resposta à violação, como a visibilidade do cliente em todo o processo de resposta de ponta a ponta, comunicações seguras pós-evento bem como trabalho eficaz e consistente com provedores de resposta externos, incluindo conselho de violação e consultores forenses. A AIG ajudou a CYGNVS a desenvolver requisitos, ao oferecer orientação com base na experiência, conhecimento e liderança de pensamento da AIG ao solucionar reclamações cibernéticas, permitindo que a CYGNVS desenvolva uma plataforma robusta para resolver problemas de organizações ao redor do mundo.

Hoje, os clientes de seguros da CYGNVS juntos representam metade do mercado de seguros cibernéticos e a CYGNVS está sendo lançada aos clientes pelas principais seguradoras e corretoras que complementam suas apólices de seguros cibernéticos.

De Volta aos Negócios com mais Rapidez

Com a CYGNVS, as organizações podem reunir rapidamente todos que contribuem para a resposta cibernética em um ambiente seguro e protegido fora dos canais internos. A plataforma converte planos de resposta estática de violação em processos interativos e acionáveis, além de listas de verificação. Equipes internas e especialistas externos podem receber funções e responsabilidades atribuídas, as tarefas são comunicadas de modo digestível, sendo que planos e fluxos de trabalho podem ser atualizados com facilidade e rapidez à medida que pessoas, ativos, regulamentos e ameaças mudam.

"A CYGNVS foi fundada com a missão de fazer com que as organizações mundiais reduzam seu risco cibernético, ao abordar áreas essenciais de preparação e resposta. Criamos a CYGNVS como uma plataforma de crise cibernética orientada para capacitar as organizações a estarem Conectadas, Confiáveis, no Controle e Compatíveis antes, durante e após uma crise cibernética", disse Arvind Parthasarathi, fundador e diretor executivo da CYGNVS.

CONECTADO

-- Fora de banda, seguro, móvel

-- Acessível a qualquer momento, em qualquer lugar - aplicativos móveis para iOS/Android e todos os navegadores

-- Pré-instalado, pré-configurado e pronto para usar

-- Reúne com rapidez a equipe, atribui funções e inicie a resposta

CONFIÁVEL

-- Playbooks pré-criados e modelos industriais

-- Conecta-se rapidamente ao ecossistema de especialistas externos já integrados, como advogados, forenses, seguros

-- Pratica e simula para formar memória muscular

-- O fluxo de trabalho guiado oferece suporte a membros de equipe novos ou inexperientes

CONTROLE

-- Execução de resposta orientada, passo a passo

-- Centro de comando unificado e único

-- Visibilidade, rastreamento, alertas em fluxos de trabalho

-- Assegura que todas as etapas necessárias sejam realizadas sem erros

COMPATÍVEL

-- Controle de acesso refinado entre equipes internas e externas

-- Ajuda a manter o privilégio gerenciando o acesso a informações

-- Trilha de auditoria de evidências documentadas

-- Simplifica relatórios para reguladores, clientes e outras partes interessadas

A CYGNVS é certificada com SOC2 tipo 2 e conforme ISO 27001, sendo desenvolvida desde o início com as principais normas de segurança do setor, incluindo autenticação multifator (MFA), criptografia de todos os dados em trânsito e em repouso, além de práticas recomendadas de separação e isolamento.

Rodada de Financiamento da Série A de US$ 55 milhões

Liderada por Andreessen Horowitz, com participação da Stone Point Ventures e EOS Venture Partners, a CYGNVS irá usar o financiamento da série A para aperfeiçoar ainda mais a plataforma, enquanto expande as operações de vendas.

"Arquiteturas tradicionais de nuvem de vários locatários não funcionam para os desafios complexos de acesso e segurança em uma preparação e resposta a crises cibernéticas", disse Angela Strange, sócia geral da Andreessen Horowitz. "A experiente equipe de nuvem e segurança da CYGNVS criou um sistema operacional robusto de ponta a ponta para crises cibernéticas desde o início, para preparação e resposta bem-sucedidas a crises."

Disponível Hoje

A CYGNVS está disponível agora em todos os segmentos, sendo oferecido em inglês, francês, espanhol, alemão e japonês. A CYGNVS pode ser adquirida diretamente ou acessada como um benefício sem custo de apólices de seguro cibernético das principais seguradoras e corretoras. Para saber mais ou agendar uma demonstração, acesse www.CYGNVS.com.

Sobre a CYGNVS Inc.

A CYGNVS é uma plataforma de resposta cibernética orientada, criada para capacitar as organizações a estarem conectadas, confiáveis, no controle e compatíveis antes, durante e após uma crise cibernética. Respaldada por uma rodada da série A de US $ 55 milhões da Andreessen Horowitz, Stone Point Ventures e EOS Venture Partners, a CYGNVS tem sede no Vale do Silício, com escritórios no Canadá, Índia e Irlanda. Para mais informação, acesse www.CYGNVS.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230124005305/pt/

Contato

Joe Valensky [email protected]

