Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global reforça sua plataforma australiana mediante um contrato de cooperação com a empresa de serviços profissionais BoardRoom, ao adicionar três locais em Sydney, Melbourne e Brisbane. Nos últimos seis meses, a presença da Andersen na Austrália aumentou em mais de 400 profissionais multidisciplinares após o anúncio de uma cooperação com a Cornwalls há menos de quatro meses.

Operando durante mais de 50 anos, a BoardRoom oferece a seus clientes contabilidade, folha de pagamento, secretariado corporativo e serviços referentes a entidades públicas e privadas. A empresa australiana é afiliada da BoardRoom Business Solutions Pte. Ltd., uma empresa colaboradora da Andersen Global com presença em toda a região da Ásia-Pacífico em Singapura, Malásia, China e Hong Kong.

"Estamos empenhados em oferecer soluções excepcionais com foco no cliente, impulsionadas pela inovação e tecnologia", disse o diretor executivo da Office, Rhett Tregunna. "Estamos na expectativa de para nos unirmos a nossos colegas do BoardRoom como uma empresa colaboradora da Andersen Global na região da Ásia-Pacífico e aperfeiçoar nossas capacidades mundiais ao trabalhar com outras empresas membro e empresas colaboradoras da organização."

"A região da Ásia-Pacífico é um mercado importante para nossa organização internacional e esta cooperação com a BoardRoom irá consolidar ainda mais nossa plataforma mundial como um único balcão", disse o presidente da Andersen Global e diretor executivo da Andersen, Mark Vorsatz. "Rhett e sua equipe irão trabalhar sinergicamente com nossa empresa membro e empresa colaboradora na Austrália, a fim de fornecer um serviço integrado e melhor na categoria de modo perfeito."

Andersen Global é uma associação internacional de empresas membro independentes legalmente separadas, compostas por profissionais tributários e jurídicos ao redor do mundo. Fundada em 2013 pela empresa membro dos EUA, Andersen Tax LLC, a Andersen Global tem agora mais de 13.000 profissionais em todo o mundo e uma presença em mais de 390 locais através de suas empresas membro e empresas colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Megan Tsuei Andersen Global 415-764-2700

