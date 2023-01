Comissão Europeia espera assinar novo acordo com o Chile no final de 2023

A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), espera poder assinar a renovação do acordo político e comercial com o Chile até o final de 2023, disse o principal negociador do bloco ao Parlamento Europeu nesta terça-feira (24).

Paolo Garzotti anunciou que espera concluir o novo acordo "no final de abril" para depois iniciar a tradução, que deve ser concluída antes de setembro.

"Nosso meta ambiciosa é poder firmar o acordo até o final de 2023 (...) é um calendário ambicioso e, para que isso aconteça, precisaremos do apoio e cooperação dos nossos amigos do Chile e de outras instituições da UE", comunicou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A expectativa de Garzotti, no entanto, foi questionada por membros da Comissão de Comércio Internacional do Parlamento Europeu, que pediram mais agilidade no processo.

O acordo original entre a UE e o Chile foi firmado em 2002, mas ambas as partes decidiram em 2017 realizar uma renovação para atualizar os termos acordados inicialmente.

ahg/zm/yr

Tags