Cachorro mata caçador com um tiro nos EUA

Um cachorro atirou e matou um caçador ao pisar em um rifle na parte de trás de uma caminhonete no centro dos Estados Unidos neste fim de semana, segundo a polícia.

No sábado, o animal encontrava-se sentado na parte de trás do veículo, onde também havia "material de caça e um rifle", quando "caminhou sobre a arma, provocando um disparo", informou a escritório do xerife do condado de Sumner, no estado rural do Kansas.

A vítima, um homem de 30 anos, estava sentado no banco do carona quando foi atingido pelo tiro. "Ele morreu no local", completaram as autoridades.

As investigações continuam, mas, segundo as primeiras informações, "trata-se de um acidente de caça", afirmou o escritório do xerife.

As autoridades não informaram se o cachorro pertencia à vítima.

As armas circulam amplamente nos Estados Unidos, principalmente nos estados rurais. O número de armas em circulação no país é maior que o número de habitantes.

