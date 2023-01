Bayern empata mais uma no Alemão; Leipzig goleia e é vice-líder

O Bayern de Munique, líder do Campeonato Alemão, arrancou um empate contra Colônia graças a um gol de Joshua Kimmich aos 45 minutos do segundo tempo, em jogo disputado nesta terça-feira, pela 17ª rodada.

Jogando na Allianz Arena, o Colônia tinha saído na frente logo no início da partida com o tunisiano Ellyes Skhiri, após cobrança de escanteio (4').

Com este segundo empate consecutivo, o Bayern chega a 36 pontos na tabela, mas vê sua vantagem cair para quatro pontos em relação ao RB Leipzig, que subiu para a vice-liderança ao golear por 6 a 1 o lanterna Schalke 04.

Eintracht Frankfurt, Union Berlin e Freiburg, que estavam à frente do Leipzig antes do início da rodada (30 pontos), jogarão na quarta-feira e terão a chance de se colocar a três pontos do líder.

Eitracht e Freiburg farão um confronto direto e o Union Berlin visitará o Werder Bremen (10º).

Contra o lanterna da Bundesliga, que só ganhou dois jogos na temporada e soma nove pontos, o Leipzig foi amplamente dominante e venceu com os gols de André Silva (7' e 45'), Benjamin Henrichs (15'), Timo Werner (45'), Dani Olmo (83') e Yussuf Poulsen (89').

-- Jogos da 17ª rodada do Campeonato Alemão e classificação (horário de Brasília):

- Terça-feira:

Schalke 04 - RB Leipzig 1 - 6

Hertha Berlim - Wolfsburg 0 - 5

Bayern de Munique - Colônia 1 - 1

Hoffenheim - Stuttgart 2 - 2

- Quarta-feira:

(14h30) Mainz - Borussia Dortmund

(16h30) Augsburg - B. Moenchengladbach

Werder Bremen - 1. FC Union Berlin

Freiburg - Eintracht Frankfurt

Bayer Leverkusen - Bochum

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 36 17 10 6 1 51 15 36

2. RB Leipzig 32 17 9 5 3 37 23 14

3. Eintracht Frankfurt 30 16 9 3 4 35 24 11

4. Union Berlin 30 16 9 3 4 27 21 6

5. Freiburg 30 16 9 3 4 25 23 2

6. Wolfsburg 29 17 8 5 4 35 20 15

7. Borussia Dortmund 28 16 9 1 6 29 24 5

8. B. Moenchengladbach 22 16 6 4 6 30 27 3

9. Bayer Leverkusen 21 16 6 3 7 28 28 0

10. Colônia 21 17 5 6 6 29 31 -2

11. Werder Bremen 21 16 6 3 7 26 34 -8

12. Mainz 20 16 5 5 6 20 25 -5

13. Hoffenheim 19 17 5 4 8 25 27 -2

14. Stuttgart 16 17 3 7 7 21 30 -9

15. Bochum 16 16 5 1 10 17 37 -20

16. Augsburg 15 16 4 3 9 21 30 -9

17. Hertha Berlim 14 17 3 5 9 20 30 -10

18. Schalke 04 9 17 2 3 12 14 41 -27

tba/cpb/mcd/cb

