'Ato de sabotagem' paralisa importante estação ferroviária de Paris

Um "ato de sabotagem" que consistiu no incêndio de cabos elétricos levou à interrupção do serviço ferroviário nesta terça-feira (24) na Estação do Leste de Paris, que liga a capital francesa à Alemanha, informou a estatal SNCF. Segundo a empresa, o serviço será retomado amanhã.

"Fomos vítimas nesta manhã de um ato de sabotagem. Por volta das 3h, descobrimos danos importantes", disse Olivier Bancel, número dois da SNCF Réseau, gestora do sistema ferroviário francês. "Foi um ato envolvendo os cabos de sinalização que possuem circuitos de segurança", acrescentou.

Os fatos ocorreram a cerca de 20 km da estação, em Vaires-sur-Marne, "quando uma caixa contendo a fiação elétrica dos painéis de circulação foi aberta e incendiada", disse uma fonte policial.

O incidente causou a paralisação total da circulação dos trens de alta velocidade, regionais e suburbanos nesta terça-feira, em um momento de grande fluxo nas primeiras horas da manhã, quando as pessoas se deslocam para o trabalho.

Na quarta-feira, o tráfego será "muito afetado": um trem de alta velocidade poderá circular a cada três horas, enquanto o serviço para a periferia da capital francesa será limitado a uma composição a cada duas, informou a SNCF.

- Sem pistas -

A Justiça abriu uma investigação sobre o incidente, que o ministro dos Transportes, Clément Beaune, qualificou de "bastante excepcional e muito grave". "Não há nenhuma pista, nenhuma reivindicação por parte de algum grupo", informou nesta noite à AFP uma fonte ligada à investigação. Segundo dois diretores da empresa ferroviária, os autores "conheciam muito bem a rede".

Alguns trens de alta velocidade foram desviados para uma estação próxima. No fim da tarde, a estação, pela qual transitaram 41 milhões de passageiros em 2019, estava praticamente deserta.

"Espero ter um trem na Estação do Norte para voltar a Luxemburgo", disse Ayman Bouzidi, um advogado de 28 anos que visitava os pais na França.

A Estação do Leste é uma das seis grandes estações parisienses e liga a capital francesa a cidades como Estrasburgo e destinos como Alemanha e Luxemburgo.

