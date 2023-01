Tottenham vence Fulham (1-0) com gol de Kane e se aproxima da 'zona da Champions'

Com um gol de Harry Kane, igualando assim a marca de maior artilheiro da história dos Spurs, o Tottenham (5º) venceu o Fulham (7º) por 1 a 0 e soma três pontos que o mantém na luta por uma posição no G4, que classifica para a Liga dos Campeões.

Com 36 pontos, o Tottenham é o quinto colocado, três pontos atrás de Newcastle e Manchester United (3º e 4º), mas tem um jogo a mais que o adversário na luta pela 'Champions'.

A vitória também permite aos Spurs aumentar a vantagem sobre o Brighton (6º) para 5 pontos, embora os 'Seagulls' tenham disputado dois jogos a menos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar da vitória, os Spurs mostraram mais uma vez que não vivem um bom momento e o Fulham poderia ter conquistado um ponto se tivesse sido mais eficaz no ataque, principalmente com as chances claras de Harrison Reed (18), Wilian (24) e Aleksandar Mitrovic (75).

Em vez disso, o Tottenham provou a sua eficácia com o gol de Kane nos acréscimos da primeira etapa (45+1).

É o 266º gol do capitão da Inglaterra com a camisa dos Spurs, igualando o recorde de Jimmy Greaves como maior artilheiro da história do clube londrino.

Esse foi também o 16º gol em 20 jogos de Kane, único jogador que parece conseguir acompanhar o ritmo do norueguês Erling Haaland, autor de impressionantes 25 gols pelo Manchester City.

--- Jogos da 21ª rodada do campeonato inglês e classificação:

- Sábado:

Liverpool - Chelsea 0 - 0

Southampton - Aston Villa 0 - 1

AFC Bournemouth - Nottingham 1 - 1

Leicester - Brighton 2 - 2

West Ham - Everton 2 - 0

Crystal Palace - Newcastle 0 - 0

- Domingo:

Manchester City - Wolverhampton 3 - 0

Leeds - Brentford 0 - 0

Arsenal - Manchester United 3 - 2

- Segunda-feira:

Fulham - Tottenham 0 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 50 19 16 2 1 45 16 29

2. Manchester City 45 20 14 3 3 53 20 33

3. Newcastle 39 20 10 9 1 33 11 22

4. Manchester United 39 20 12 3 5 32 25 7

5. Tottenham 36 21 11 3 7 40 31 9

6. Brighton 31 19 9 4 6 37 27 10

7. Fulham 31 21 9 4 8 32 30 2

8. Brentford 30 20 7 9 4 32 28 4

9. Liverpool 29 19 8 5 6 34 25 9

10. Chelsea 29 20 8 5 7 22 21 1

11. Aston Villa 28 20 8 4 8 23 27 -4

12. Crystal Palace 24 20 6 6 8 18 27 -9

13. Nottingham 21 20 5 6 9 16 35 -19

14. Leicester 18 20 5 3 12 28 35 -7

15. Leeds 18 19 4 6 9 26 33 -7

16. West Ham 18 20 5 3 12 17 25 -8

17. Wolverhampton 17 20 4 5 11 12 30 -18

18. AFC Bournemouth 17 20 4 5 11 19 42 -23

19. Everton 15 20 3 6 11 15 28 -13

20. Southampton 15 20 4 3 13 17 35 -18

./bds/mcd/aam

Tags