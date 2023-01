Petróleo fecha sem tendências definidas, mas se mantém firme

Os preços do petróleo fecharam sem tendências definidas nesta segunda-feira (23), com alguns sinais de perder impulso após um racha positivo, mas ainda firmes na expectativa de recuperação econômica da China e em meio a tensões no mercado de produtos refinados.

O preço do barril de petróleo Brent do Mar do Norte, para entrega em março, subiu 0,63%, fechando a 88,19 dólares. O preço do barril de petróleo American West Texas Intermediate (WTI), também para entrega em março, fechou em leve baixa (-0,02%) a 81,62 dólares.

