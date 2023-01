Mudança climática aumenta risco de tráfico humano, alerta ONU

A multiplicação dos desastres meteorológicos, que levam ao deslocamento de milhões de pessoas, é atualmente uma das "principais causas" do tráfico de pessoas, segundo um relatório da ONU publicado nesta terça-feira (24, noite de segunda no Brasil), que também menciona o impacto da guerra na Ucrânia.

"As mudanças climáticas aumentam a vulnerabilidade ao tráfico" humano, diz este estudo do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), baseado em dados de 141 países no período 2017-2020 e na análise de 800 processos judiciais.

Com o tempo, "regiões inteiras se tornarão inabitáveis", uma consequência que "afeta desproporcionalmente" as comunidades mais pobres, que vivem principalmente da agricultura e da pesca.

Sem meios de subsistência, são presas fáceis para os traficantes, explicou à imprensa Fabrizio Sarrica, principal autor do texto.

Somente em 2021, as catástrofes climáticas causaram o deslocamento interno de mais de 23,7 milhões de pessoas. Muitos outros tiveram que ir para o exterior.

O relatório cita tufões devastadores nas Filipinas e em Bangladesh. Em ambos os países houve um aumento nos casos de tráfico de pessoas.

Gana, onde há secas e inundações, e a região do Caribe, atingida por furacões e a alta do nível do mar, também estão mais expostas a redes de tráfico humano.

Outro terreno propício para esse tipo de crime são os conflitos armados. Embora a África seja de longe o continente mais afetado, a agência da ONU aponta para a situação potencialmente "perigosa" na Ucrânia.

"É um desafio saber como administrar o tráfico de pessoas gerado pela guerra e a instabilidade", disse à AFP Ilias Chatzis, chefe do serviço contra o Tráfico Humano e Contrabando de Migrantes do UNODC.

