Llorente desfalca Atlético contra o Real Madrid na Copa do Rei

O meio-campista do Atlético de Madrid, Marcos Llorente, vai desfalcar o time na quinta-feira, pelas quartas de final da Copa do Rei, contra o Real Madrid, após sofrer uma lesão muscular.

O jogador passou por exames médicos que "confirmaram que ele sofreu uma lesão muscular de baixo grau nos adutores", disse o Atlético em comunicado nesta segunda-feira.

Llorente teve de se retirar com desconforto aos 56 minutos do jogo do campeonato contra o Valladolid que o Atlético venceu por 3 a 0 no sábado passado.

O time 'rojiblanco' não especifica o tempo de folga, limitando-se a afirmar que "começará a receber sessões de fisioterapia, treinamento de reabilitação e está pendente de evolução".

Segundo a imprensa espanhola, o jogador poderá ficar afastado dos gramados por cerca de quinze dias.

A lesão de Llorente é um duro golpe para o técnico Diego Simeone antes do derby da Copa do Rei que Atlético e Real Madrid vão disputar na quinta-feira no Santiago Bernabéu.

