Juros vão continuar subindo em 'ritmo sustentado', diz presidente do BCE

A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, reiterou nesta segunda-feira (23) a intenção da entidade monetária de continuar elevando os juros "a um ritmo sustentado" para frear a inflação alta na zona do euro.

"As taxas de juros do BCE terão que continuar aumentando significativamente a um ritmo sustentado para alcançar níveis suficientemente restritivos" e "permanecer, assim, pelo tempo que for necessário", afirmou Lagarde, durante uma recepção do operador da bolsa de Frankfurt.

O BCE elevou suas taxas de juros em 2,50 pontos percentuais em menos de seis meses, o aumento mais rápido de sua história.

"Temos que reduzir a inflação" e "vamos alcançar este objetivo", insistiu Lagarde.

No momento, a inflação na Europa "é alta demais", declarou.

Este aumento dos preços se explica "em parte por nossa vulnerabilidade" frente às mudanças "da geopolítica da energia", explicou.

O início da invasão russa da Ucrânia "levou a inflação energética na zona do euro a níveis extraordinários" e provocou um aumento geral dos preços de mais de 10% em outubro.

Enquanto a inflação energética diminuiu recentemente, a inflação subjacente - exceto os preços da energia e dos alimentos - continua aumentando.

"Consequentemente, é vital que as taxas de inflação superiores à meta de 2% do BCE não se enraízem na economia", concluiu Lagarde.

O BCE vai voltar a elevar as taxas de juros em fevereiro e muito provavelmente nos próximos meses.

