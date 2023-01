Com 5 gols de Mbappé, PSG goleia (7-0) Pays de Cassel na Copa da França

Com cinco gols de seu craque Kylian Mbappé, o Paris Saint-Germain goleou o modesto Pays de Cassel, time amador da sexta divisão do futebol francês, nesta segunda-feira por 7 a 0 e se classificou para as oitavas de final da Copa da França, onde enfrentará o Olympique de Marselha.

É a primeira vez que um jogador marca cinco gols pelo PSG em toda a sua história, recorde que também permite a Mbappé se tornar o maior artilheiro da história da Copa, torneio que é realizado desde 1918, com um total de 29 gols (em apenas 25 partidas disputadas com Monaco e PSG).

Mbappé iguala Jean Pierre Papin (autor de 29 gols jogando pelo Olympique de Marselha e Bordeaux) no ranking histórico de artilheiros da 'Coupe', um a mais que o português Miguel Pauleta (28 por Bordeaux e PSG).

Além da classificação para a próxima fase, esta vitória sobre um adversário muito inferior servirá para o PSG melhorar as estatísticas para este início de 2023, já que havia perdido dois dos três jogos que disputou na Ligue 1.

O Pays de Cassel sonhou durante a primeira meia hora em poder dar uma surpresa histórica, antes de desabar na reta final do primeiro tempo, quando sofreu três gols de Mbappé (29, 35 e 40) e outro do astro Neymar (33).

Mbappé voltou a marcar na segunda etapa (56 e 79) e o espanhol Carlos Soler foi o autor do outro gol parisiense (64).

"Depois que marcamos o primeiro gol, ficou mais difícil para nossos adversários", disse o técnico do PSG, Christophe Galtier, a repórteres.

"Os adversários que vamos enfrentar nas próximas semanas são de qualidade diferente", alertou.

Na próxima rodada, o PSG enfrentará o Olympique de Marselha em meados da segunda semana de fevereiro, no duelo mais interessante das oitavas de final. Os duelos foram sorteados antes do jogo dos parisienses.

Será o oitavo 'clasico' copeiro nos últimos 22 anos e o Paris Saint-Germain venceu todos eles.

No entanto, o OM segue em alta, com oito vitórias consecutivas no campeonato, o que lhe valeu a subida ao terceiro lugar do campeonato, a apenas cinco pontos do líder PSG.

A equipe marselhesa não vence a Copa da França desde 1989, enquanto o PSG venceu seis das últimas oito edições.

Outro dos interessantes duelos das oitavas de final será entre Lille e Lyon, enquanto o Nantes, atual campeão, visitará o Angers, lanterna da Ligue 1.

--- Resultados dos 16-avos de final da Copa da França:

- Sexta-feira:

(+) Olympique de Marselha - Rennes 1 - 0

- Sábado:

Chambéry SF (Quinta divisão) - (+) Lyon 0 - 3

(+) Toulouse - AC Ajaccio 2 - 0

Chamalières (Quarta divisão) - (+) Paris FC (L2) 0 - 4

SC Bastia (L2) - (+) Lorient 1 - 1 (1-4 nos pênaltis)

Les Herbiers (Quarta divisão) - (+) Reims 0 - 3

Stade Plabennécois (Quinta divisão) - (+) Grenoble (L2) 0 - 1

RC Grasse (Quarta divisão) - (+) Rodez (L2) 0 - 0 (4-5 nos pênaltis)

Olympique Strasbourg (Sexta divisão) - (+) Angers 0 - 1

- Domingo:

(+) Lille - Pau (L2) 2-0

Niort (L2) - (+) Auxerre 0-4

Le Puy (Quarta divisão) - (+) Vierzon Foot (Quarta divisão) 0-0 (4-5 nos pênaltis)

Belfort (Quarta divisão) - (+) Annecy (L2) 1-1 (3-4 nos pênaltis)

ES Thaon (Quinta divisão) - (+) Nantes 0-0 (4-2 nos pênaltis)

Brest - (+) Lens 1-3

- Segunda-feira:

US Pays de Cassel (Sexta divisão) - (+) Paris Saint-Germain 0 - 7

-- Jogos das oitavas de final:

Lyon (L1) - Lille (L1)

Toulouse (L1) - Reims (L1)

Vierzon (D4) - Grenoble (L2)

Auxerre (L1) - Rodez (L2)

Lorient (L1) - Lens (L1)

Paris FC (L2) - Annecy (L2)

Angers (L1) - Nantes (L1)

Olympique de Marselha (L1) - Paris Saint-Germain (L1)

