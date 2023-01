Tsitsipas vence Sinner em batalha de 5 sets e vai às quartas de final na Austrália

Depois de quatro horas intensas, o grego Stefanos Tsitsipas saiu vitorioso de uma batalha de cinco sets contra o jovem italiano Jannik Sinner (6-4, 6-4, 3-6, 4-6 e 6-3) nas oitavas do Aberto da Austrália.

Na Rod Laver Arena, onde as populosas comunidades grega e italiana de Melbourne disputaram uma partida paralela, Tsitsipas, número 4 do mundo e cabeça-de-chave 'sobrevivente' no quadro, conseguiu neutralizar a reação do italiano no último set.

Invicto até o momento neste ano e sem ter perdido um set em Melbourne até esta fase, Tsitsipas enfrentará o tcheco Jiri Lehecka nas quartas de final com o objetivo de seguir em frente rumo à final deste torneio do Grand Slam pela quarta vez.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Foi uma partida longa... Sinto como se tivesse passado um século na quadra jogando tênis. Mas que grande noite!", disse o grego de 24 anos.

Embora Sinner tenha entrado na quadra querendo uma revanche pela derrota sofrida diante do mesmo adversário nas quartas de final do ano passado, Tsitsipas começou com uma quebra de serviço no primeiro set.

Batalhador e persistente como poucos, o italiano de 21 anos devolveu o break e empatou em 4 a 4, mas o grego venceu os dois games seguintes e venceu o set com um saque direto.

O confronto se transformou em um jogo de idas e vindas de winners no fundo da quadra, deixadas e passadas que fizeram a torcida na Rod Laver Arena vibrar.

Tsitsipas abriu 2 a 0 no segundo set, mas Sinner empatou em seguida. O placar se manteve até o nono game graças a uma direita cruzada do grego para evitar uma subida à rede do italiano.

A perseverança de Sinner, que forçou Tsitsipas a salvar até 22 break points, foi premiada no terceiro set, vencido com dois aces após uma quebra de serviço com 1-2.

A tônica continuou no quarto: Tsitsipas venceu um game sem perder pontos com seu saque, mas Sinner respondeu com outro game igual e uma quebra de serviço e depois não conseguiu aproveitar a vantagem de 40-0 e 40-15 em outros dois.

No set final, Tsitsipas foi forte no saque, sem oferecer break points e depois de fazer 40-0 duas vezes, ele finalmente conseguiu o break graças a uma longa direita de Sinner do fundo da quadra.

"Esse tipo de jogo pode ir de um lado para o outro. Tive meu momento, mas estraguei um pouco", disse o italiano, decepcionado.

--- Resultados deste domingo do Aberto da Austrália

Oitavas de final (simples masculino):

Karen Khachanov (RUS/N.18) x Yoshihito Nishioka (JPN/N.31) 6-0, 6-0, 7-6 (7/4)

Sebastian Korda (EUA/N.29) x Hubert Hurkacz (POL/N.10) 3-6, 6-3, 6-2, 1-6, 7-6 (10/7)

Stefanos Tsitsipas (GRE/N.3) x Jannik Sinner (ITA/N.15) 6-4, 6-4, 3-6, 4-6, 6-3

Jirí Lehecka (CZE) x Félix Auger-Aliassime (CAN/N.6) 4-6, 6-3, 7-6 (7/2), 7-6 (7/3)

dbh/psr/aam

Tags