Dez pessoas são mortas em tiroteio em boate na Califórnia

Pelo menos dez pessoas foram mortas e dez ficaram feridas em um tiroteio na noite de ontem, em boate em Monterey Park, cidade perto de Los Angeles, na Califórnia. Segundo a polícia, o tiroteio ocorreu após celebração do Ano Novo Lunar, que atraiu milhares de pessoas.

Segundo o sargento Bob Boese, do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles, o tiroteio foi relatado às 22h22 (3h22 de Brasília).

Monterey Park é uma cidade de cerca de 60 mil habitantes com uma grande população asiática que fica a cerca de 16 quilômetros do centro de Los Angeles. Fonte: Associated Press.

