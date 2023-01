CR7 faz estreia oficial no Al Nassr com vitória sobre Al-Ittifaq (1-0)

O astro português Cristiano Ronaldo estreou neste domingo com uma vitória no primeiro jogo oficial como jogador do Al-Nassr, ao vencer o Al-Ittifaq por 1 a 0, pelo campeonato saudita, no Mrsool Park, em Riad, pela 14ª rodada.

Em clima de festa graças aos 22.862 torcedores motivados pela estreia do seu ídolo, CR7 foi muito participativo em todas as frentes do ataque, multiplicando os apelos para marcar, mas sem sucesso.

Poucos dias depois de fazer uma dobradinha contra o PSG em um amistoso de gala (derrota por 5 a 4), o craque português, nomeado capitão do Al-Nassr pelo técnico francês Rudi García, foi importante na partida.

O gol veio após uma jogada coletiva: Al Sulaiheem cruzou e encontrou CR7, que levantou a bola, mas foi o brasileiro Anderson Talisca, mais bem posicionado, quem acabou mandando para o fundo da rede (31').

Cinco minutos depois, o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro tentou marcar na cobrança de falta, mas não encontrou o gol.

Sua melhor chance foi um chute forte que o goleiro brasileiro Paulo Victor (78) conseguiu defender.

A torcida saudita deu as boas-vindas à estrela com uma faixa nas arquibancadas do Mrsool Park proclamando "Desejamos o melhor, mas você já é o melhor".

"Ele é um dos melhores jogadores da história do futebol, por isso é muito importante para nós fazermos todo o possível para colocá-lo nas melhores condições", disse o técnico francês do Al-Nassr, Rudi Garcia, após a partida.

"Quero que ele seja feliz jogando e esta noite ele ficou feliz por jogar pela primeira vez com seu novo time", acrescentou.

Com esta vitória, o Al Nassr lidera o campeonato com 33 pontos, um à frente de seu rival Al Hilal.

