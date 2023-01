Arsenal derrota United (3-2) e se consolida na liderança da Premier; City vence com 3 de Haaland

O Arsenal venceu o Manchester United, por 3 a 2, no seu estádio, neste domingo, em jogo da 21ª rodada da Premier League, resultado que consolida sua liderança apesar da vitória horas antes do City sobre o Wolverhampton por 3 a 0 com um hat-trick do astro norueguês Erling Haaland.

Marcus Rashford (17) colocou os 'Red Devils' na frente, mas Eddie Nketiah (24) respondeu rapidamente empatando para o time da casa. No início do segundo tempo, o Arsenal virou por meio de Bukayo Saka (53), antes de o argentino Lisandro Martínez voltar a deixar tudo igual para os visitantes.

O domínio do Arsenal na reta final do jogo foi recompensado com um gol nos últimos instantes de Nketiah (90) que valeu a vitória.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com 50 pontos, o Arsenal lidera o campeonato inglês e mantém uma vantagem de cinco pontos sobre o Manchester City (2º), embora os 'Gunners' tenham um jogo a menos.

O United (4º) soma 39 pontos, os mesmos do Newcastle (3º), fechando o G4, que classifica para a próxima Liga dos Campeões.

Mais cedo o principal concorrente dos Gunners, o Manchester City, havia vencido o Wolverhampton (17º) por 3 a 0, com três gols do artilheiro Erling Haaland.

O norueguês abriu o placar antes do intervalo (40) e marcou mais dois no início do segundo tempo (50 de pênalti, 54) chegando aos 25 gols nesta temporada.

Este é o seu quarto "hat-trick" depois de ter disputado 19 jogos no campeonato inglês, batendo o recorde do holandês Ruud van Nistelrooy que precisou de 65 jogos para alcançar essa marca.

Além disso, graças aos gols marcados neste domingo, ele agora supera os 23 gols de Son Heung-Min e Mohamed Salah para terminar a temporada passada como artilheiros do campeonato.

Impulsionado pela fome insaciável de Haaland, o City conseguiu uma semana vitoriosa com dois triunfos, depois de vencer de virada um jogo pendente contra o Tottenham (4-2) na última quinta-feira.

Na primeira partida do dia, Leeds (15º) e Brentford (8º) empataram em 0 a 0.

-- Jogos da 21ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Sábado:

Liverpool - Chelsea 0 - 0

Southampton - Aston Villa 0 - 1

AFC Bournemouth - Nottingham Forest 1 - 1

Leicester - Brighton 2 - 2

West Ham - Everton 2 - 0

Crystal Palace - Newcastle 0 - 0

- Domingo:

Manchester City - Wolverhampton 3 - 0

Leeds - Brentford 0 - 0

Arsenal - Manchester United 3 - 2

- Segunda-feira:

(17h00) Fulham - Tottenham

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Arsenal 50 19 16 2 1 45 16 29

2. Manchester City 45 20 14 3 3 53 20 33

3. Newcastle 39 20 10 9 1 33 11 22

4. Manchester United 39 20 12 3 5 32 25 7

5. Tottenham 33 20 10 3 7 39 31 8

6. Brighton 31 19 9 4 6 37 27 10

7. Fulham 31 20 9 4 7 32 29 3

8. Brentford 30 20 7 9 4 32 28 4

9. Liverpool 29 19 8 5 6 34 25 9

10. Chelsea 29 20 8 5 7 22 21 1

11. Aston Villa 28 20 8 4 8 23 27 -4

12. Crystal Palace 24 20 6 6 8 18 27 -9

13. Nottingham Forest 21 20 5 6 9 16 35 -19

14. Leicester 18 20 5 3 12 28 35 -7

15. Leeds 18 19 4 6 9 26 33 -7

16. West Ham 18 20 5 3 12 17 25 -8

17. Wolverhampton 17 20 4 5 11 12 30 -18

18. AFC Bournemouth 17 20 4 5 11 19 42 -23

19. Everton 15 20 3 6 11 15 28 -13

20. Southampton 15 20 4 3 13 17 35 -18

./bds/dam/mcd/aam

Tags