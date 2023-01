Real Sociedad vence e se consolida em 3º no Espanhol; Atlético se mantém no G4

O norueguês Alexander Sorloth manteve sua sequência de gols e ajudou a Real Sociedad (3º) a continuar na terceira colocação do Campeonato Espanhol, após a vitória por 2 a 0 neste sábado sobre o Rayo Vallecano (9º enquanto o Atlético de Madrid continua na 'zona da Champions' (4º) depois de vencer o Valladolid (17º)por 3 a 0.

A equipe de San Sebastián alcançou o segundo colocado Real Madrid com 38 pontos, três a menos que o líder Barcelona, embora os dois primeiros colocados tenham disputado dois jogos a menos.

A Real Sociedad, além disso, agora tem sete pontos de vantagem sobre o Atlético Madrid, embora seu treinador Imanol Aguacil tenha advertido que sua equipe ainda não conseguiu nada.

"Falta muita coisa, na verdade ainda não terminou o primeiro turno. Digo isso todo ano, isso vai se resolver faltando cinco rodadas, e até faltando três. Veremos quando faltarem 5 ou 3 rodadas onde vamos estar. Por enquanto é verdade que fizemos um grande início, mas temos de dar esta continuidade, senão de nada vale", avisou o técnico 'txuri-urdin'.

O time basco abriu o placar em Vallecas aos 15 minutos de jogo, quando o veterano David Silva deu uma assistência para Sorloth, que marcou cinco gols nas últimas cinco partidas.

Ander Barrenetxea faria o segundo gol aos 36 minutos, após um escanteio, no primeiro jogo do atacante de 21 anos como titular desde sua lesão em janeiro de 2022.

A equipe de San Sebastian administrou o resultado no segundo tempo, garantindo a quinta vitória consecutiva na LaLiga.

No Estadio Metropolitano, o Atlético do técnico Diego Simeone não deu chances ao Valladolid que se aproxima da zona de rebaixamento.

O jogo foi decidido em apenas meia hora, tempo que os 'rojiblancos' precisaram para marcar seus três gols por meio de Álvaro Morata (18), do francês Antoine Griezmann (23) e de Mario Hermoso (28).

"Muito feliz, muito contente com o desempenho do time. Estamos indo bem depois da Copa do Mundo, com muita intensidade, muito trabalho, criando chances, mas estávamos perdendo os gols, muito por minha culpa, porque eu tinha as chances, mas não conseguia marcar. Esse gol me ajuda muito mentalmente para voltar a marcar", declarou Griezmann.

A nona vitória no campeonato permite ao Atlético se firmar no G4, beneficiado também pela derrota do Betis (6º), enquanto Villarreal (5º) e Osasuna (7º) jogam neste domingo em Girona (11º) e contra o último colocado Elche , respectivamente.

A equipe de Simeone, depois de um início de temporada muito irregular, parece ter engrenado depois de chegar às quartas de final da Copa do Rei no meio da semana após vencer o Levante (2-0) e já estar de olho no derby do torneio contra o Real Madrid na próxima quinta-feira.

A última contratação do Atlético, o holandês Memphis Depay, contratado ao Barcelona, atupou em seus primeiros minutos como 'rojiblanco'. Ele entrou em campo aos 74 minutos no lugar de Morata.

Numa dramática partida entre dois times lutando pela permanência na primeira divisão, o Sevilla (14º) comandado pelo técnico Jorge Sampaoli derrotou por 1 a 0 o Cádiz (19º) graças a um gol de pênalti nos últimos instantes do croata Ivan Rakitic (89) e por enquanto deixa a zona de rebaixamento.

Em outro jogo realizado neste sábado, o Espanyol (12º) derrotou o Betis (1-0), vitória que permite aos catalães se afastarem da zona de rebaixamento.

O herói 'periquito' foi o dinamarquês Martin Braithwaite, autor do único gol pouco antes do intervalo (43).

O Betis, por sua vez, parece estar imerso em uma crise de resultados, já que esta derrota na LaLiga se soma às eliminações nas semifinais da Supercopa (nos pênaltis contra o Barcelona na semana passada) e nas oitavas de final da Copa do Rei (nos pênaltis contra o Osasuna), torneio em que a equipe comandada pelo chileno Manuel Pellegrini é a atual campeã.

O Barcelona recebe o Getafe (15º) neste domingo, enquanto o Real Madrid visita o Athletic Bilbao (8º) no mesmo dia.

--- Jogos da 18ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

- Sexta-feira

Mallorca - Celta 1 - 0

- Sábado

Rayoo Vallecano - Real Sociedad 0 - 2

Espanyol - Betis 1 - 0

Atlético Madrid - Real Valladolid 3 - 0

Sevilla FC - Cádiz 1 - 0

- Domingo

(10h00) Villarreal - Girona

(12h15) Elche - Osasuna

(14h30) Barcelona - Getafe

(17h00) Athletic Bilbao - Real Madrid

- Segunda-feira

(17h00) Valencia - Almería

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 41 16 13 2 1 35 6 29

2. Real Madrid 38 16 12 2 2 36 16 20

3. Real Sociedad 38 18 12 2 4 28 18 10

4. Atlético de Madrid 31 18 9 4 5 27 16 11

5. Villarreal 28 17 8 4 5 20 13 7

6. Betis 28 17 8 4 5 19 14 5

7. Osasuna 27 17 8 3 6 17 16 1

8. Athletic 26 17 7 5 5 25 17 8

9. Rayo 26 18 7 5 6 24 22 2

10. Mallorca 25 18 7 4 7 15 16 -1

11. Girona 21 17 5 6 6 26 27 -1

12. Espanyol 20 18 4 8 6 22 26 -4

13. Valencia 19 16 5 4 7 23 18 5

14. Sevilla 18 18 4 6 8 18 26 -8

. Almería 18 17 5 3 9 18 26 -8

16. Getafe 17 17 4 5 8 16 24 -8

17. Celta 17 18 4 5 9 17 29 -12

18. Valladolid 17 18 5 2 11 13 28 -15

19. Cádiz 16 18 3 7 8 12 29 -17

20. Elche 5 17 0 5 12 11 35 -24

