Nuvem de formato incomum surge no céu da Turquia e impressiona

Com formato incomum e de coloração alaranjada, uma nuvem incomum se formou em Bursa, cidade da Turquia, e chamou atenção dos moradores nesta quinta-feira, 19. As imagens impressionam pela dimensão e coloração, com vários registros do momento tendo sido compartilhado nas redes sociais.

O fenômeno formado no céu de Bursa é denominado como nuvem lenticular e podem lembrar o formato de lentes ou fogo. Elas incidem especialmente em locais onde há relevos mais acentuados, como o caso de montanhas. A coloração pode ter variação conforme contato com a luz do sol.

A formação apresentada na cidade turca ficou com a colocação alaranjada por conta do horário que apareceu no céu, perto do pôr do sol.

Turkey's Bursa region witnessed an incredible cloud formation… pic.twitter.com/wOWnRTETHp — Tansu YEĞEN (@TansuYegen) January 20, 2023

Bursa fica a cerca de 100 metros acima do nível do mar e é rodeada por montanhas, além de ter umidade do ar variando em 68%. Condições de relevo e clima que contribuem para o fenômeno.

Nos comentários do vídeo publicado nas redes sociais, testemunhas que presenciaram o momento in-loco afirmaram que a nuvem lenticular permaneceu no céu de Bursa por cerca de uma hora, até desaparecer.

