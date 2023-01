Napoli vence Salerntiana (2-0) e se mantém na liderança isolada do Italiano

O Napoli não deu nenhum sinal de cansaço e fechou um primeiro turno praticamente perfeito neste sábado, ao vencer por 2 a 0 em sua visita à Salerntiana (16ª) e se isolar na liderança com folga pela 19ª rodada da Serie A.

Giovanni Di Lorenzo (45+3) e o nigeriano Victor Osimhen (48) conseguiram superar o mexicano Guillermo Ochoa, goleiro da Salernitana, garantindo a 16ª vitória dos napolitanos nesta temporada.

"Estou feliz pelo gol porque foi importante para abrir caminho para a vitória", disse o capitão Di Lorenzo.

Com cinquenta pontos em dezenove jogos, o Napoli tem provisoriamente 12 de vantagem sobre o segundo colocado, o Milan, que visita a Lazio (4ª) na terça-feira, e 13 sobre a Inter de Milão (3ª), que receberá o Empoli (12º).

A Juventus (10ª) era outra concorrente do Napoli pelo Scudetto, e estava empatada com a Inter em pontos, mas depois de sofrer uma penalidade de quinze pontos na sexta-feira por transferências consideradas fraudulentas pela Justiça Desportiva, fica sem chances na briga pelo título.

"Resolvemos o jogo quando atingimos o ritmo. Foi uma vitória madura", disse o técnico do Napoli Luciano Spalletti, satisfeito com o resultado.

O Napoli parte com tudo em busca do terceiro 'scudetto', mais de trinta anos depois dos dois primeiros, conquistados durante a era do argentino Diego Maradona (1987 e 1990).

"Sabemos que estamos diante de uma oportunidade histórica, mas o que temos que fazer é jogar nosso futebol, pensando com humildade e responsabilidade em cada partida", acrescentou Spalletti.

A vitória também serve para deixar para trás a eliminação precoce na Copa da Itália, na terça-feira, contra o Cremonese, último colocado do campeonato, mas que venceu nos pênaltis, após um empate em 2 a 2.

A Salernitana (16ª), protagonista nesta semana da demissão e posterior reintegração do treinador Davide Nicola após a goleada de 8 a 2 no último domingo sofrida diante da Atalanta, já acumula sete jogos consecutivos no campeonato sem vencer (cinco derrotas e dois empates), e começa a se aproximar perigosamente perto da zona de rebaixamento.

Horas antes do 'derby della Campania', o Hellas Verona (18º) deu um pequeno passo rumo à salvação ao vencer o Lecce (14º) por 2 a 0.

-- Jogos da 19ª rodada do campeonato italiano e classificação:

- Sábado:

Hellas Verona - Lecce 2 - 0

Salernitana - Napoli 0 - 2

Fiorentina - Torino

- Domingo:

(08h30) Sampdoria - Udinese

(11h00) Monza - Sassuolo

(14h00) Spezia - Roma

(16h45) Juventus - Atalanta

- Segunda-feira:

(14h30) Bologna - Cremonese

(16h45) Inter - Empoli

- Terça-feira:

(16h45) Lazio - Milan

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Napoli 50 19 16 2 1 46 14 32

2. Milan 38 18 11 5 2 35 20 15

3. Juventus 37 18 11 4 3 27 12 15

4. Inter 37 18 12 1 5 38 24 14

5. Lazio 34 18 10 4 4 31 15 16

6. Atalanta 34 18 10 4 4 34 20 14

7. Roma 34 18 10 4 4 23 16 7

8. Udinese 25 18 6 7 5 26 21 5

9. Torino 23 18 6 5 7 18 20 -2

10. Fiorentina 23 18 6 5 7 21 24 -3

11. Bologna 22 18 6 4 8 23 29 -6

12. Empoli 22 18 5 7 6 16 22 -6

13. Monza 21 18 6 3 9 22 27 -5

14. Lecce 20 19 4 8 7 18 22 -4

15. Spezia 18 18 4 6 8 17 28 -11

16. Salernitana 18 19 4 6 9 23 37 -14

17. Sassuolo 16 18 4 4 10 17 28 -11

18. Hellas Verona 12 19 3 3 13 17 31 -14

19. Sampdoria 9 18 2 3 13 8 31 -23

20. Cremonese 7 18 0 7 11 13 32 -19

