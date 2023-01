Combates no sul da Ucrânia aumentam de intensidade, dizem forças russas

As autoridades russas de ocupação disseram, nesta sexta-feira (20), que há um "forte aumento da intensidade" dos combates na região de Zaporizhia, no sul da Ucrânia, onde há combates "ao longo de toda a linha do 'front'".

"Na direção de Zaporizhia, a intensidade das hostilidades aumentou fortemente", disse o chefe da autoridade regional de ocupação, Vladimir Rogov, no Telegram.

"Se olharmos toda a linha do 'front', tem combate por todo lado", declarou à agência de notícias russa Ria Novosti.

