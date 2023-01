Rússia investiga americano por 'espionagem'

Os serviços de segurança russos (FSB) anunciaram nesta quinta-feira (19) a abertura de uma investigação por "espionagem" contra um cidadão americano, em meio a uma crise diplomática entre Moscou e Washington pelo conflito na Ucrânia.

O FSB não especificou a identidade do americano, nem se ele havia sido detido ou se estava na Rússia ou no exterior.

"O americano é suspeito de coletar informações sobre questões biológicas que ameaçam a segurança da Federação Russa", disse o FSB em um breve comunicado.

Vários cidadãos americanos estão atualmente detidos na Rússia, o que aumentou as tensões entre Moscou e Washington.

Americanos e russos se acusam mutuamente de deter seus cidadãos para fins políticos, e várias trocas de prisioneiros já ocorreram.

No mês passado, a Rússia libertou a estrela do basquete americano Brittney Griner, condenada por "tráfico de drogas" depois de entrar no país com um vaporizador que continha óleo de cannabis. Ela foi trocada por Viktor Bout, um conhecido traficante de armas russo detido nos Estados Unidos.

Um ex-militar dos EUA, Paul Whelan, foi preso na Rússia em 2018 e atualmente cumpre 16 anos de prisão por "espionagem", acusação que ele nega.

