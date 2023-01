'Há coisas a aprender com Exército ucraniano', diz chefe do grupo Wagner

O chefe do grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, disse que seus homens têm "coisas a aprender" com o Exército ucraniano, em meio a uma aguerrida batalha por Bakhmut, no leste da Ucrânia.

"O Exército ucraniano trabalha de forma eficiente e coerente. Há coisas a aprender com eles. Mas, de qualquer forma, as unidades de Wagner estão avançando metro a metro", afirmou Prigozhin, em mensagem publicada por sua assessoria de imprensa nesta quinta-feira (19).

Ele garantiu que "a localidade de Artiomovsk (nome que as autoridades russas usam para se referir a Bakhmut) será conquistada".

Desde o verão passado, as tropas de Wagner e o Exército russo tentam tomar esta cidade da região de Donetsk (leste), que, embora estrategicamente sem grande interesse, adquiriu grande importância simbólica após vários reveses das tropas russas.

Na semana passada, Wagner anunciou a captura de Soledar, a nordeste de Bakhmut, anunciada por Moscou como um passo importante para cercar esta última.

Ao mesmo tempo, Prigozhin continua denunciando, regularmente, de forma mais ou menos indireta, as deficiências do comando do Exército regular russo.

Na quarta-feira (18), conforme divulgado por sua assessoria, Prigozhin criticou o Kremlin diretamente, explicando o motivo pelo qual, segundo ele, a plataforma YouTube, do gigante americano Google, não encerrou suas atividades na Rússia.

"A principal razão é que, hoje, a administração do presidente conta com um grande número de pessoas que pensam em única uma coisa: 'Quanto mais cedo a Rússia perder a guerra, mais cedo os americanos virão e vão nos reconfigurar'", disse ele.

