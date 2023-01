Eurodeputado envolvido no 'Catargate' denuncia 'confissões' de suspeito

Em uma carta, à qual a AFP teve acesso nesta quinta-feira (19), o eurodeputado socialista belga Marc Tarabella denunciou as "confissões interessadas" de um dos principais suspeitos do "Catargate", escândalo de corrupção que abala a União Europeia.

O legislador belga foi citado nas declarações de um dos principais suspeitos, o ex-deputado Pier Antonio Panzeri, que assinou um acordo de cooperação com os tribunais em troca de uma redução de sua sentença.

Panzeri disse aos investigadores que pagou a Tarabella "entre 120.000 e 140.000 euros", informou o jornal local l'Echo.

Tarabella agora aguarda a decisão sobre o pedido de suspensão de sua imunidade parlamentar por suspeita de envolvimento no caso. E, ontem (18), pelo mesmo motivo, foi excluído da bancada social-democrata no Parlamento Europeu e do Partido Socialista belga. Esse "status" permanece, enquanto durar a investigação do caso.

"Ainda não tive o direito de me defender. Eu afirmo e continuarei alegando minha inocência. Nunca recebi dinheiro, ou presentes, em troca das minhas opiniões políticas", disse Tarabella em um e-mail enviado à Comissão de Assuntos Jurídicos do Parlamento Europeu.

"Sou julgado pela opinião pública, ou por alguns dos meus colegas, com base em artigos na imprensa, ou confissões de interesse próprio de pessoas encarceradas", completou.

A Comissão dos Assuntos Jurídicos do Parlamento Europeu ainda não se pronunciou sobre os pedidos de suspensão da imunidade de Tarabella e de outro eurodeputado socialista, o italiano Andrea Cozzolino, apresentados pelos tribunais belgas.

Em sua mensagem, Tarabella anunciou que não prestará declarações antes de falar com as autoridades judiciais belgas, acrescentando que a suspensão de sua imunidade parlamentar não deveria ser assunto para debate.

