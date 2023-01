Comunicado do Business Wire :Kaneka Corporation

Kaneka Corporation (sede: Minato-ku, Tóquio; presidente: Minoru Tanaka) (TÓQUIO:4118) decidiu aumentar sua capacidade de fabricação BPF*1 para mRNA*2 ina Kaneka Eurogentec S.A. (sede: Liége, Bélgica; presidente: Lieven Janssens), uma empresa do grupo totalmente controlada na Europa. Planejamos iniciar a operação em sequência a partir do final de 2023, com um investimento de capital de 2 bilhões de JPY e uma capacidade de produção que é cerca de cinco vezes maior do que a capacidade atual. A Kaneka Eurogentec S.A. crescerá como uma empresa biofarmacêutica de desenvolvimento e fabricação por contrato (CDMO)*3, respondendo à vigorosa demanda global por medicamentos mRNA.

Estima-se que o mRNA, que foi rapidamente implementado em vacinas contra a COVID-19, seja aplicado não apenas a vacinas para outras doenças infecciosas, mas também em tratamentos para doenças genéticas, câncer e outros. A demanda por BPF de fabricação de mRNA aumentará drasticamente com o desenvolvimento ativo de linhas de produtos biofarmacêuticos por empresas farmacêuticas em todo o mundo.

Kaneka Eurogentec S.A. é uma CDMO para biofarmacêuticos inspecionados pela FDA*4 dos EUA e possui tecnologia de classe mundial para a produção de DNA plasmídeo*5 e registros de BPF de fabricação de mais de 25 anos. A empresa fornece DNA plasmidial, proteínas recombinantes, oligonucleotídeo*6 e outros, como substâncias medicinais para empresas farmacêuticas em todo o mundo. Além disso, a Kaneka Eurogentec S.A. iniciou os serviços de BPF de fabricação para mRNA desde 2020, e essa expansão de capacidade será utilizada para expandir os negócios de CDMO.

Com relação à área prioritária da Saúde, a Kaneka continuará a fornecer soluções globais para questões de saúde através do crescimento de seu negócio biofarmacêutico.

-0- *T *1. BPF (Boas Práticas de Fabricação): um sistema para garantir que os produtos sejam consistentemente produzidos e controlados de acordo com os padrões de qualidade. *2. mRNA: uma molécula de RNA que é transcrita informação genética da síntese da proteína do DNA. Prevê-se que seja utilizada como vacinas e tratamentos. *3. CDMO: organização de desenvolvimento e fabricação de contratos. *4. Administração de Alimentos e Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA): agência governamental dos EUA que lida com a aprovação e supervisão da violação de produtos que podem ser utilizados pelos consumidores em sua vida diária, como produtos farmacêuticos, cosméticos, dispositivos médicos, medicamentos veterinários e brinquedos. *5. DNA plasmidial: um termo geral para moléculas circulares do DNA que existem fora do núcleo de bactérias tais como E. coli e levedura, e que são transmitidas para as células-filhas através da divisão celular. Tem sido utilizado convencionalmente em processos de produção de biofarmacêuticos, como proteínas terapêuticas, e aplicado a medicamentos genéticos e vacinas nos últimos anos. *6. Oligonucleotídeo: sequências poliméricas curtas de nucleotídeos (RNA ou DNA). É utilizado como substância farmacêutica da terapia do ácido nucleico. *T

[Descrição geral da Kaneka Eurogentec S.A.] Sede: Liège, Belgium Presidente: Lieven Janssens Descrição da empresa: fabricação e venda de proteínas, ácidos nucleicos e peptídeos para usos de pesquisa medicinal, diagnóstica e básica Fundação: 1985 Capital: 31 milhão de euros URL: http://www.eurogentec.com/

KANEKA CORPORATION Departamento de Investidores e Relações Públicas Chika Harada [email protected]

