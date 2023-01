Terremoto de magnitude 7 atinge o leste da Indonésia

Um poderoso terremoto de magnitude 7 ocorreu nesta quarta-feira (18) em águas perto das ilhas Molucas, no leste da Indonésia, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Até o momento, as autoridades indonésias não relataram danos ou vítimas.

O epicentro localizou-se 150 quilômetros a noroeste da ilha indonésia de Halmahera, no arquipélago das Molucas, a 60 quilômetros de profundidade, detalhou o USGS.

O centro de alerta de tsunamis do NWS no Havaí alertou sobre "a possibilidade de ondas perigosas de tsunami" até 300 quilômetros do epicentro, mas depois retirou o alerta.

O movimento telúrico foi registrado às 13h06 (03h06 no horário de Brasília).

O USGS revisou para baixo a magnitude inicialmente informada de 7,2 graus.

A Agência Meteorológica, Climatológica e Geofísica da Indonésia alertou para possíveis tremores secundários.

"O terremoto foi percebido entre 15 e 20 segundos. Os tremores foram muito longos", relatou um jornalista da AFP na ilha de Morotai, no mesmo arquipélago.

"Alguns moradores saíram porque temiam que os prédios desabassem", acrescentou.

A Indonésia frequentemente registra uma intensa atividade sísmica e vulcânica devido à sua localização no Anel de Fogo do Pacífico, onde as placas tectônicas se encontram.

Em 21 de novembro, um terremoto de magnitude 5,6 atingiu a província de Java Ocidental, na ilha indonésia de Java, matando 602 pessoas.

Em 26 de dezembro de 2004, um poderoso terremoto de magnitude 9,1 perto da ilha de Sumatra provocou um tsunami no Oceano Índico que matou mais de 230.000 pessoas em lugares distantes como Sri Lanka, Índia e Tailândia.

