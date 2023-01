Comunicado do Business Wire :Discover Financial Services

A Discover® Global Network, marca de pagamentos da Discover®, lançou as soluções Tap and Pay (Toque e Pague) para agências de trânsito e parceiros de aquisição locais, como EMT Madrid, Metro de Sevilla e GetNet na Espanha, Mennica na Polônia e New Taipei Metro em Taiwan. Os passageiros agora podem usar seus cartões Discover, Diners Club International® e dos parceiros pertencentes à aliança da rede para fazer pagamentos sem contato nessas agências de trânsito nos principais destinos internacionais.

À medida que os deslocamentos continuam mudando e os passageiros esperam flexibilidade no modo de pagamento, os departamentos de trânsito estão migrando para pagamentos sem contato em um ritmo mais rápido do que o já visto na última década. Até fevereiro de 2022, 53% das transações de trânsito foram sem contato, subindo dos 14% em agosto de 2020. Globalmente, 150 cidades grandes estão buscando adotar pagamentos sem contato para sistemas de trânsito1.

"A Discover® Transit Solution dá aos passageiros a flexibilidade de pagar como querem e fornece uma experiência sem falhas ao cliente", afirmou Emily Foshee, vice-presidente de produtos de rede principal e entregas da Discover. "Aceitar pagamentos sem contato dos titulares dos cartões na Discover Global Network pode ajudar as empresas a impulsionar volume, reduzir custos operacionais e diminuir o custo de cobrança de tarifas."

"Nos anima possibilitar o crescimento dos pontos aceitos por empresas de trânsito como EMT Madrid e Metro de Sevilla na Espanha. Isso garante que os titulares de cartões da Discover® Global Network tenham uma experiência agradável e sem falhas durante sua visita", declarou Rubén Justel, CEO da Getnet Europe.

"Esta solução nos permite oferecer uma melhor experiência ao cliente e tornar as viagens mais fáceis e cômodas para nossos passageiros", afirmou Jorge Maroto, diretor presidente do Metro de Sevilla na Espanha.

A Discover® Transit Solution permite a aceitação tanto do método de pagamento tradicional quanto sem contato, e oferece opções customizáveis, incluindo suporte às políticas comerciais de tarifa de trânsito, comercialização de passes (credenciamento), marca branca, pagamentos sem contato, compartilhamento de risco de primeiro viagem e referência para conta de pagamento.

A Discover vem trabalhando com parceiros de trânsito nos EUA desde 2012 e está ativada no Chicago Transit Authority (CTA, Departamento de Trânsito de Chicago), New York Metropolitan Transit Authority (NY MTA, Departamento de Trânsito Metropolitano de Nova York), Albany, NY (CDTA) Dallas Area Rapid Transit (DART, Trânsito Rápido na Área de Dallas) e em Portland (Tri-Met). A empresa também tem um canal robusto de agências nos EUA e em todo o mundo, as quais estão no processo de migrar para pagamentos sem contato, com o lançamento da Discover® Transit Solution na Turquia e em breve no Qatar.

A Discover Global Network é a rede de pagamentos global que mais rápido cresce2, tendo mais de 280 milhões de titulares de cartão, sendo aceita em mais de 60 milhões de pontos comerciais e estando presente em 1,8 milhões de caixas eletrônicos e unidades de acesso a dinheiro. A rede inclui o Discover Network, Diners Club International, PULSE® e mais de 25 redes de parceiros na aliança internacionalmente.

