Turismo na Espanha superou nível pré-pandemia em 2022

O turismo na Espanha registrou "total recuperação" em 2022, segundo anúncio da organização patronal Exceltur nesta terça-feira (17), alcançando US$ 172 milhões, um valor 1,4% acima do atingido em 2019, ano que antecedeu a pandemia da covid-19.

"Contrariando múltiplas previsões (...), 2022 marca a plena retomada da atividade turística na Espanha", comemorou a Exceltur em um comunicado.

Pilar da economia espanhola, o turismo representou 12,2% do Produto Interno Bruto (PIB) do país no ano passado, e as empresas do setor recuperaram os níveis de emprego pré-pandemia. O país encerrou dezembro com uma marca 1,4% acima da de 2019, quando foi o segundo destino mais visitado do mundo, com 84 milhões de turistas.

A recuperação em 2022 vem após esforços conjuntos entre empresas e governo e foi sustentada, principalmente, pelo turismo doméstico.

